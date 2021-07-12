Одни – устарели, другие – стали хитом: самые стильные льняные вещи на лето 2021

Украинский дизайнер Андре Тан показал модницам самые стильные льняные вещи лета 2021. По его словам, лен – идеальный материал для летнего гардероба, так как он натуральный, дышащий и экологически чистый.

Стилист отметил, что в этом сезоне в тренде светлые оттенки – канареечный, все оттенки голубого и цвет Барби. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Дизайнер рассказал, что сейчас популярны модели с объемным рукавом. Также выбирайте вариант с брюками палаццо на резинке с укороченным жакетом/микро-тренчем. Кроме того, важно в таком варианте держать баланс.

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Также нужно обозначит талию. Например, под жакет наденьте топ на тонких бретельках и заправьте его в брюки.

Тан советует обратить внимание на комбинезоны с кюлотами (укороченный вариант также возможен) или широкими штанинами. Хит – подпоясать талию поясной сумкой или бабанкой.

На смену джинсовым шортам приходят льняные бермуды. Дополняйте эти шорты белой футболкой, трикотажным топом или пестрым кардиганом.

Лучше всего лен стирать вручную. Выбирайте деликатные средства или порошок для детских вещей. Под воздействием высоких температур краситель может отторгаться, и изделие линяет. Также важно хорошо прополоскать лен после стирки.

Сушить льняные вещи рекомендуется в горизонтальном положении на открытом воздухе, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. В противном случае изделие может сесть.

Лучше делать это пока вещь еще немного влажная, выбирая при этом температуру не более 200 градусов (с увлажнением). Чтобы лен приобрел прежний блеск, гладить его стоит с лицевой стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский дизайнер Андре Тан показал модницам стильный спортивный костюм в этом сезоне. Он имеет широкий объемный рукав, который можно затягивать на резинке или оставить расклешенным.