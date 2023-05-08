'Очередной двойник Путина': Галкин нашел рыбу с человеческим лицом, в которой узнали российского диктатора. Видео

Российский пародист, комик и телеведущий Максим Галкин, который открыто осуждает агрессию РФ и поддерживает Украину, удивил и заодно рассмешил поклонников своей уникальной находкой – он увидел рыбу в пруду с человеческим лицом. Шоумен заснял необычные животное на камеру и поделился кадрами в соцсетях, где фаны тут же стали писать, как сильно рыба похожа на президента-диктатора Владимира Путина.

Видео дня

Сейчас артист с детьми находится в Антверпене, Бельгия. На территории одного из отелей и была найдена необычная рыба. Видео юморист разместил на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"В саду отеля увидел рыбу с человеческим лицом", – лаконично подписал Галкин ролик.

На обнародованных кадрах действительно можно увидеть уникальную рыбу. Вероятно, это карп кои, более известный под названием парчовый карп. Это декоративные одомашненные рыбы, выведенные из амурского подвида, а подобная реалистичность с человеческим лицом встречается крайне редко.

Однако интернет-пользователей удивило не просто "лицо" рыбы, а то, на кого оно похоже. Остроумные комментаторы стали тут же писать уморительные шутки в адрес бедного карпа, похожего на кремлевского вождя.

"Это очередной двойник Путина", "Лицо какое-то знакомое", "Похоже Путин следит за вами", "Я бы сказала... рожа", "А давайте зажарим! Или уху сделаем", "С бункера выплыл", – оставляют комментаторы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Пугачева и Галкин продали свой знаменитый замок в поселке Грязь близ Москвы. Стало известно, что его приобрел скандальный российский шоумен и продюсер, экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий. Он заявил, что планирует сделать там морг. Подробнее – в нашем материале.

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