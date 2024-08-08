Очень любил Украину: на фронте погиб военный, снимавшийся в клипе Наталки Карпы. Видео

Защищая Украину, погиб военный Михаил Потапов, участвовавший в съемках клипа к песне "Женщина, что тебя ждет" певицы Наталки Карпы. Во время выполнения боевой задачи мужчина получил ранения несовместимые с жизнью.

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Печальную новость 42-летняя исполнительница рассказала в своем Instagram. Почитая память павшего воина, артистка поделилась несколькими теплыми воспоминаниями со съемочной площадки.

"Михаил снимался в моем клипе "Женщина, что тебя ждет". Сколько всего рассказывал, как защищал свою землю, как он любил свою страну... Плачу... Сердце на куски... Господи, ему жить, создавать семью, рожать детей, любить... ", – поделилась эмоциями Наталья Карпа.

В воспоминаниях заслуженной артистки Украины военный останется очень добрым и светлым человеком, ведь неоднократно помогал певице во время рабочего процесса, подсказывая, как правильно держать появлявшееся в кадре оружие: "Верю, что там между облаков, в засветах, ты усилишь армию Бога".

Наталья Карпа отметила, что до сих пор не может поверить в потерю.

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