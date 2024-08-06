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"Фениксы никогда не умирают". Брат солиста "Schmalgauzen" погиб на войне

Карина Вишнякова
Люди
1 минута
1,3 т.
'Фениксы никогда не умирают'. Брат солиста 'Schmalgauzen' погиб на войне

Солист украинской группы "Schmalgauzen" Владислав Михальчук сообщил о гибели своего брата Александра "Феникса", командира танкового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Ужасным известием музыкант поделился 4 августа на своей Instagram -странице.

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Пост содержал последнюю фотографию звезды с братом. Михальчук посвятил ему чувственные строчки, назвав воина "Титаном и Наставником". "Ты был, и останешься сильнейшим воином, и лучшим примером Великого человека, совершившего Великие подвиги для страны. Для меня, – написал Владислав. – Великий Феникс, живи, поджигай небеса своим жарким светом, пусть светят они путь нам, за которым мы будем идти. Фениксы никогда не умирают, ты теперь вечный".

"Фениксы никогда не умирают". Брат солиста "Schmalgauzen" погиб на войне

В мае 2024 года Александр пообщался с Ukrainer в рамках проекта "Подразделения победы" об обороне Харькова, Слобожанском контрнаступлении и боях за Бахмут. Феникс рассказал об одном из боевых выходов, когда они с собратьями чудом остались живы. "Почему-то забавная ситуация, потому что новички все шли в бой. Все отделение было новички. Прямо первый раз ребята шли в бой, – отметил военный. – Мы выпрыгнули из машины, я вот в крови... Они смотрят, а я так смеюсь с этого всего".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как украинский коллектив Schmalgauzen с самым активным фан-клубом признался, планирует ли участвовать в Нацотборе на Евровидение.

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