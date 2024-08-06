'Фениксы никогда не умирают'. Брат солиста 'Schmalgauzen' погиб на войне

Солист украинской группы "Schmalgauzen" Владислав Михальчук сообщил о гибели своего брата Александра "Феникса", командира танкового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Ужасным известием музыкант поделился 4 августа на своей Instagram -странице.

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Пост содержал последнюю фотографию звезды с братом. Михальчук посвятил ему чувственные строчки, назвав воина "Титаном и Наставником". "Ты был, и останешься сильнейшим воином, и лучшим примером Великого человека, совершившего Великие подвиги для страны. Для меня, – написал Владислав. – Великий Феникс, живи, поджигай небеса своим жарким светом, пусть светят они путь нам, за которым мы будем идти. Фениксы никогда не умирают, ты теперь вечный".

В мае 2024 года Александр пообщался с Ukrainer в рамках проекта "Подразделения победы" об обороне Харькова, Слобожанском контрнаступлении и боях за Бахмут. Феникс рассказал об одном из боевых выходов, когда они с собратьями чудом остались живы. "Почему-то забавная ситуация, потому что новички все шли в бой. Все отделение было новички. Прямо первый раз ребята шли в бой, – отметил военный. – Мы выпрыгнули из машины, я вот в крови... Они смотрят, а я так смеюсь с этого всего".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как украинский коллектив Schmalgauzen с самым активным фан-клубом признался, планирует ли участвовать в Нацотборе на Евровидение.

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