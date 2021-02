Объявлены победители премии Aprize Music Awards

26 февраля состоялась традиционная церемония награждения премии Aprize Music Awards. На сцене камерной вечеринки при поддержке Tic Tac выступили такие группы и артисты как Our Atlantic, Sivash (DJBuro), Ragapop и Polygrim. На этот раз участники шорт-листа соревновались не только за звание “Лучший релиз года”, но и рассчитывали на победу в новой номинации – “Aprize One to Watch”.

Главный приз и статуэтку в номинации "Лучший релиз года" получила группа DakhaBrakha с альбомом "Alambari".

Победителем новой номинации “Aprize One to Watch” стал Паліндром и его альбом “Стіни мають вуха”.

О новой номинации.

Инициатива создать новую номинацию возникла между редакциями Радио Аристократы и онлайн-медиа СЛУХ, с целью помощи развитию молодых артистов. Как один из результатов, победитель номинации получит промо-поддержку на 2021 от обеих редакций.

“Наша команда за объединение усилий. Поэтому мы предложили близкой нам по духу редакции СЛУХ провести эксперимент – выбрать имя из шорт-листа Aprize и работать совместно над продвижением творчества этого артиста в широкие круги потребителей. Именно эту функцию – селекции и продвижения достойных релизов – выполняют Медиа. Мы хотим проверить практическим путем уровень нашего общего влияния”, - отметила продюсер премии Валерия Чачибая

Напомним, в этом году редакция премии собрала и прослушала более 600 новых релизов - LP & EP. Лишь 50 из них вошли в лонг-лист. Путем голосования аудитории было создано шорт-лист – в него вошли 10 альбомов. Из них международное жюри из США, Польши, Украины, Норвегии и Швеции выбрали один альбом – именно он получил Aprize 2020.

Статуэтку, которую получил победитель, создал известный украинский художник – Максим Мирнов, обладатель первого в истории Украины международного гран-при за лучший продуктовый дизайн в Японии.

Aprize Music Awards – музыкальная премия, основанная в 2016 году командой Радио Аристократы. Статуэтку за лучший альбом уже получали группа DakhaBrakha с альбомом “Шлях”, MARU - “1” и Onuka за релиз “Mozaïka”. В прошлом году статуэтку получила Alyona Alyona за альбом “Пушка”.