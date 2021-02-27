Объявлены победители премии Aprize Music Awards

Глеб Иванов
Глеб Иванов
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Объявлены победители премии Aprize Music Awards

26 февраля состоялась традиционная церемония награждения премии Aprize Music Awards. На сцене камерной вечеринки при поддержке Tic Tac выступили такие группы и артисты как Our Atlantic, Sivash (DJBuro), Ragapop и Polygrim. На этот раз участники шорт-листа соревновались не только за звание “Лучший релиз года”, но и рассчитывали на победу в новой номинации – “Aprize One to Watch”.

Главный приз и статуэтку в номинации "Лучший релиз года" получила группа DakhaBrakha с альбомом "Alambari".

Победителем новой номинации “Aprize One to Watch” стал Паліндром и его альбом “Стіни мають вуха”.

Объявлены победители премии Aprize Music Awards
Объявлены победители премии Aprize Music Awards
Объявлены победители премии Aprize Music Awards
Объявлены победители премии Aprize Music Awards
Объявлены победители премии Aprize Music Awards
Объявлены победители премии Aprize Music Awards

О новой номинации.

Инициатива создать новую номинацию возникла между редакциями Радио Аристократы и онлайн-медиа СЛУХ, с целью помощи развитию молодых артистов. Как один из результатов, победитель номинации получит промо-поддержку на 2021 от обеих редакций.

“Наша команда за объединение усилий. Поэтому мы предложили близкой нам по духу редакции СЛУХ провести эксперимент – выбрать имя из шорт-листа Aprize и работать совместно над продвижением творчества этого артиста в широкие круги потребителей. Именно эту функцию – селекции и продвижения достойных релизов – выполняют Медиа. Мы хотим проверить практическим путем уровень нашего общего влияния”, - отметила продюсер премии Валерия Чачибая

Напомним, в этом году редакция премии собрала и прослушала более 600 новых релизов - LP & EP. Лишь 50 из них вошли в лонг-лист. Путем голосования аудитории было создано шорт-лист – в него вошли 10 альбомов. Из них международное жюри из США, Польши, Украины, Норвегии и Швеции выбрали один альбом – именно он получил Aprize 2020.

Статуэтку, которую получил победитель, создал известный украинский художник – Максим Мирнов, обладатель первого в истории Украины международного гран-при за лучший продуктовый дизайн в Японии.

Aprize Music Awards – музыкальная премия, основанная в 2016 году командой Радио Аристократы. Статуэтку за лучший альбом уже получали группа DakhaBrakha с альбомом “Шлях”, MARU - “1” и Onuka за релиз “Mozaïka”. В прошлом году статуэтку получила Alyona Alyona за альбом “Пушка”.

Украина