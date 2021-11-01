Плюшевые мишки и жуткие ведьмы: Maneskin, Дженнер и другие поразили нарядами на Хеллоуин-2021. Фото

Ночью с 31 октября на 1 ноября любители перевоплощений и страшных историй отпраздновали самый жуткий праздник в году – Хэллоуин. Мировые звезды шоу-бизнеса продемонстрировали фанатам свои уникальные образы, в которых они просили сладости.

OBOZREVATEL собрал самые оригинальные костюмы, которые будут повторять фанаты знаменитостей в следующем году. Среди ценителей косплея оказались: солист группы "Maneskin" Дамиано Давид, певец Джастин Бибер, модель Кайли Дженнер и многие другие (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Американская модель Кайли Дженнер на празднование отправилась в образе женщины-кошки в черном костюме с декоративными ушками. Ее муж-музыкант Тревис Скотт надел жуткую маску на лицо, а их дочь Сторми нарядилась русалкой.

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Певец Джастин Бибер, не смотря на свой бунтарский образ в песнях, на Хэллоуин надел костюм мягкого мишки. Свой милый наряд артист разбавил массивными драгоценными цепями на шее.

Еще один известный исполнитель The Weekend превратился в "Крестного отца" Вито Корлионе. Артисту профессионально состарили внешний вид и придали все знаковые элементы гангстера, включая кота.

Хип-хоп исполнительница Карди Би с маленькой Калчер решили удивлять фанатов парными образами. Для красавиц сшили настоящий наряд ведьм с острыми шляпами и собственными метлами.

Победитель Евровидения и фронтмен группы "Maneskin" Дамиано Давид выбрал косплеить героя известного аниме НАНА – Рена Хондзе. Певец надел кожаную куртку на голое тело и добавил замок на шею.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио тоже ассоциирует себя с грациозной кошкой. Манекенщица подошла к созданию костюма со вкусом, поэтому вместо привычного латексного или кожаного комбинезома, на красавице были сотни стразов и вырезов по всему телу. Ушки модели также полностью инкрустированы камнями.

Ранее OBOZREVATEL писал о традициях и истории Дня всех святых, который также называют Хэллоуином. О том, что категорически запрещается делать в ночь с 31 на 1 число, читайте в материале.