Обложка Playboy после родов и брак с 'Богом посланным' мужчиной: как живет бывшая девушка Тараса Цимбалюка и звезда 'Холостяка' Виктория Варлей

Украинская актриса и участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Виктория Варлей уже пятый год живет в Соединенных Штатах Америки. За рубежом бывшая девушка кинозвезды Тараса Цимбалюка построила довольно хорошую жизнь, ведь заключила брак с "Богом посланным" мужчиной и воспитывает дочь Мишель.

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Однако, как призналась артистка, почувствовать счастье в США она смогла далеко не сразу, ведь долгое время скучала по Родине и находилась будто не в своей тарелке. Занавес своей теперешней жизни звезда "Холостяка" приоткрыла на YouTube-канале "Kate Говорит".

Виктория Варлей переехала в Майами, США, еще до начала полномасштабной войны. По словам актрисы, она планировала провести зиму за границей и в феврале 2022 года должна была вернуться в Киев, однако все произошло иначе. Ей пришлось кардинально изменить жизнь и привыкать к новому месту.

"Первые два года были самыми сложными. Я прямо плакала, хотела домой. Мой организм отвергал все, что здесь есть: людей, еду, улицы... Два года подряд я включала на День Киева песню "Як тебе не любити, Києве мій" и ревела. Для меня до сих пор нет города лучше, чем Киев. Это мой дом", – призналась артистка.

Как отметила Варлей, ей даже приходилось работать с психологом, чтобы улучшить свое состояние. В конце концов, актриса полностью привыкла к Майами и имеет ощущение, что это ее дом, а важную роль в этом сыграл и ее муж Петр. Как отмечала артистка, хотя ее любимый имеет российские корни, поддерживает Украину в войне.

История знакомства звезды "Холостяка 12" с избранником довольно интересная. По словам актрисы, подруга прислала ей фотографию тогда еще незнакомого мужчины и он сразу привлек ее внимание. Со временем будущий возлюбленный написал Виктории Варлей, после чего они начали активно общаться. Стоит отметить, что когда актриса снималась в "Холостяке", уже была знакома с будущим мужем, более того, покинула ради него проект. Они официально узаконили отношения в январе 2023 года.

"У меня муж красавец, почти два метра ростом. Он разбирается в моде, искусстве, ресторанах и так далее. Я считаю, что мне мужа послал Бог за хорошее поведение", – отметила актриса.

Что интересно, как поделилась Виктория Варлей, она поддерживает хорошие отношения с большинством своих бывших избранников, в частности, Тарасом Цымбалюком, с которым была вместе более трех лет. По словам актрисы, именно она уговорила звезду стать главным героем "Холостяка 14".

В январе 2024 года Виктория Варлей впервые стала мамой. Артистка родила дочь, для которой вместе с мужем выбрала имя Мишель, что с французского означает "подарок от Бога". Варлей, которой на момент родов было 39 лет, довольно быстро привела свое тело в форму и даже украсила обложку Playboy. Для актрисы это был второй опыт работы с журналом. Тогда она предстала перед камерой в белье, а не обнаженной, как в первый раз, ведь уже была в статусе мамы.

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