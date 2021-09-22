Облетел полмира, не выходя из дома: пенсионер сделал авиасимулятор. Видео

73-летний уроженец Иордании Мухаммед Малас обустроил у себя дома авиасимулятор, поскольку всю жизнь мечтал быть пилотом. Мужчина уже "облетел" очень много стран, не выходя из дома.

Мухаммед рассказывает для Reuters, что его детская мечта стать пилотом не осуществилась из-за финансовых проблем в семье. Когда мужчина вышел на пенсию, он решил реализовать свое заветное желание и построил симулятор полета (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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В течение четырех лет Малас перестраивал свой подвал в кабину пилота, чтобы у него была возможность летать каждый день. Теперь пенсионер наслаждается полетами и приглашает свою жену присоединиться к нему.

"Это пространство похоже на аэропорт в моем доме. Когда я прихожу сюда, я чувствую себя очень хорошо. Иногда приглашаю свою жену прийти, и она спрашивает, где ее паспорт, чтобы поставить штамп, поэтому она действительно путешественник", – рассказывает Мухаммед Малас.

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