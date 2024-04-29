'Обещали золотые горы, но с одним условием'. Сестры Завальские раскрыли детали разговоров с россиянами, которые сватали их работать в Москву

Сестры Завальские, солистки одной из самых известных в свое время музыкальной группы "Алиби", признались, что им, как и многим другим успешным украинским артистам, предлагали сотрудничество в российском шоу-бизнесе.

В интервью OBOZ.UA артистки рассказали, что российские продюсеры рисовали им мрачные прогнозы на творческое будущее в Украине. А в России обещали сделать известными на весь мир, но с одним условием.

"Когда в начале 2000-х российский шоу-бизнес начал вытеснять собой наш рынок, неоднократно обращались "расейские прадюсеры", обещавшие нам золотые горы и мировую славу, – вспоминает Ангелина Завальская. – Единственным условием было отказаться от работы с папой, который в то время был нашим продюсером, и подпись контракта, который фактически сделал бы нас чужой продюсерской собственностью. Нам уже тогда хватило ума не вестись на подобные сомнительные перспективы, и мы отклонили все предложения, выбрав свою страну, вопреки их мрачным прогнозам на наше будущее здесь".

"Ну, а теперь будущего нет у страны-агрессора, – добавляет Анна. – И не будет. Мы никогда не мечтали работать там, потому что всегда интуитивно и энергетически чувствовали отвращение к Московии. Да, у нас там были друзья, определенные контакты, общение, но ментально все это всегда было чужое, холодное, жесткое и бездушное. Я лично ненавидела каждый приезд в Москву. Но все путешествия туда навсегда прекратились в 2011 году".

Полное интервью с Анной и Ангелиной Завальскими читайте на OBOZ.UA завтра, 30 апреля.

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