'Обедали и попали под российскую ракету': певица Lila Trokhymets рассказала, как стала жертвой обстрела в Краматорске. Видео

Во вторник, 28 июня, российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску. Одна из ракет попала в заведение питания, в результате чего погибли и пострадали люди.

Видео дня

Среди пострадавших оказалась и украинская певица Lila Trokhymets. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

"Мы обедали, и только что попали под российскую ракету. Я в порядке, несколько тяжело раненых. Обновлю позже", – написала певица.

Она также опубликовала видео последствий обстрелов.

Стоит отметить, по состоянию на 23:30 из-под завалов здания разрушенного кафе деблокированы тела 4 погибших, в том числе одного ребенка 2008 года рождения. А вот количество пострадавших снова выросло.

"Пострадали 47 человек, в том числе ребенок 2022 года рождения. Один человек спасен", – сообщили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 14 июня российские террористические войска совершили обстрел Краматорска и Константиновки Донецкой области. Оккупанты ударили ракетами по частному сектору.

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