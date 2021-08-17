Обама, Трамп и Байден: самые яркие и изысканные образы первых леди США. Фото

Первые леди США, как и украинские, отличаются не только манерами и поведением на публике, но и элегантными и изысканными нарядами. Чаще всего они предпочитают классику и деловой стиль.

OBOZREVATEL собрал самые яркие образы американских первых леди – Мишель Обамы, Мелании Трамп и Джилл Байден (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Кто-то из них делает упор на аксессуары, а кто-то на сами наряды.

Джилл Байден

Чаще всего Джилл Байден предпочитает выходить на публику в классических костюмах и женственных платьях. Она любит яркие цветочные принты и костюмную американскую бижутерию. При этом она всегда старается, чтобы ее стиль оставался сдержанным и элегантным.

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В обычной жизни нынешняя первая леди США любит носить брюки с рубашками и пиджаками, а также джинсы и джемперы.

Мелания Трамп

Бывшая первая леди США часто выходит на публику в дорогих брендовых вещах. Она любит Dolce & Gabbana и однажды появилась в пальто этой фирмы стоимостью более 50 тысяч долларов.

Кроме того, Мелания Трамп предпочитает классические силуэты, широкие ремни, платья-футляры и мужские костюмы. Любимые цвета – голубой, белый и красный, а также она любит носить желтый, фуксию, розовый, цветочные принты, кожаные юбки и платья в пайетках.

Мишель Обама

Бывшая первая леди предпочитала носить на публике такие бренды как J.Crew, Gap, Target, Michael Kors, Diane von Furstenberg, Narciso Rodriguez.

Обама любила носить платья без рукавов – это ее любимый фасон, а также балетки, теплые домашние кардиганы, белые наряды, шорты. Стоит отметить, что всю одежду и аксессуары бывшая первая леди оплачивала сама.

Ранее OBOZREVATEL собрал фото самых ярких и элегантных образов первых леди Украины – Елены Зеленской и Марины Порошенко. Они часто предпочитают выходить на публику в изысканных платьях или костюмах.