О Меган Маркл и принце Гарри снимут фильм в США

Американский телеканал Lifetime решил снять фильм о герцогах Сассекских Меган Маркл и принце Гарри, премьера которого запланирована на осень 2021 года. На данный момент идет кастинг, а съемки состоятся уже этой весной.

Картина будет называться "Гарри и Меган: побег из дворца" (Harry & Meghan: Escaping the Palace). Об этом сообщает издание Deadline.

Представители канала рассказали, что в фильме хотят показать, что на самом деле произошло во дворце, и "что заставило Гарри и Меган оставить все в прошлом ради собственного будущего и будущего их сына Арчи".

Кроме того, в киноленте планируют отобразить, как Маркл замкнулась в себе и страдала из-за того, что в Букингемском дворце ее "не защитили от нападений прессы", а также опасения принца Гарри, что история его матери может повториться.

Американский телеканал Lifetime решил снять фильм о герцогах Сассекских

Отмечается, что в художественном фильме намерены рассказать о причинах, которые могли ухудшить отношения в королевской семье.

Напомним, что ранее телеканал Lifetime уже снял картины о герцогах под названием "Гарри & Меган: Королевская история любви" (2018) и "Гарри и Меган: становление королевской пары" (2019).

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