Кто готов идти по головам и удивлять "Холостяка". Эксклюзивный блиц с участницами шоу

Участницы 11 сезона романтического реалити "Холостяк" на канале СТБ – Лиза Крутикова, Розали Номбре и Джессика Чеги – поделились откровениями о шоу.

Девушки рассказали в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL, кого считают главными конкурентками на проекте, на что готовы пойти ради завоевания сердца "Холостяка", а также назвали интересные факты о себе.

Лиза Крутикова

Лиза рассказала о своих первых впечатлениях от Холостяка. Пресс-служба "Холостяк"

– Расскажите, какие были ваши первые впечатления о Холостяке?

– Я буду честной, какого-то эффекта "вау", как у всех девушек, у меня не было. Ну и такого со мной в жизни не происходит. Для этого действительно, как и сказал Миша, нужно немного узнать человека. Зато пары секунд хватило, чтобы понять, что сексуальность в нем есть.

– Что вам больше всего понравилось в Михаиле?

– Больше всего мне нравится, как он смотрит на тебя, когда улыбается. Это что-то среднее между "ты мне нравишься" и "я смотрю сквозь тебя". Во внешности запомнились глаза и руки. Просто обожаю большие мужские руки.

– На что готовы пойти ради завоевания сердца Михаила?

– Я просто буду сама собой, у меня правда нет никакой тактики и стратегии. Я буду такой же, как в жизни, чтобы в будущем не возникли сюрпризы.

– Кто ваша главная конкурентка в проекте?

– Я говорила уже об этом перед проектом на интервью: я не на соревнованиях! Но могу сказать, что много хороших и интересных девушек осталось. Посмотрим, кто ему ближе…

– Какие у вас есть достойные качества и что не нравится в себе?

– Я очень позитивная и энергичная. Многие за мной не успевают, так что это как плюс, так и минус. Я всегда помогу близкому и просто незнакомому прохожему. Мой минус – это резкость в высказываниях, ведь я всегда говорю, что думаю. Многим это не нравится.

– Назовите три интересных факта о себе.

моя память, как у золотой рыбки, – ровно три секунды;

всегда говорю "да";

я не ориентируюсь в местности от слова "совсем". Например, три года подряд ходила через железнодорожный вокзал и все это время путала сторону, на которую нужно выходить.

Розали Номбре

Розали сказала, на что готова пойти ради завоевания сердца Михаила. Пресс-служба "Холостяк"

– Расскажите, какие были ваши первые впечатления о Холостяке?

– Первое впечатление случилось еще пару лет назад, когда мы впервые встретились. А на проекте – шок от того, что видишь знакомого человека. Поэтому встреча у нас вызвала неоднозначные эмоции, как мне кажется.

– Что вам больше всего понравилось в Михаиле?

– Безусловно, первый козырь Миши – это его голубые глаза. Также он прекрасно сложен и способен проявлять внимание к девушкам, что немаловажно.

– На что готовы пойти ради завоевания сердца Михаила?

– Не привыкла завоевывать мужские сердца. Если мне станет понятно, что у нас с Мишей есть точки соприкосновения и взаимная симпатия, буду проявлять ее так же, как и в обычной жизни.

– Кто ваша главная конкурентка в проекте?

– Не создаю для себя ощущение конкуренции. Не по причине того, что я самая лучшая, а просто потому, что романтический проект – это не спортивное соревнование. Если чувства есть – неважно, насколько хороши будут остальные девушки.

– Какие у вас есть достойные качества и что не нравится в себе?

– Я сильный человек, self-made, если можно так сказать. Но при этом не стала черствой и все еще способна на доброту и сострадание. В себе не нравится, что иногда могу выглядеть резкой.

– Назовите три интересных факта о себе.

Я певица, но прекрасно знаю, как составить бизнес-план.

Люблю экстремальные виды отдыха, но судьба будто специально не дает мне в полной мере исполнить все свои желания. Например, прыгнуть с парашютом.

Две недели одновременно работала в офисе днем и в караоке ночью.

Джессика Чеги

Джессика призналась, кто ее главная конкурентка на проекте. Пресс-служба "Холостяк"

– Расскажите, какие были ваши первые впечатления о Холостяке?

– Мое первое впечатление – очень приятное удивление. Ведь оказалось, что Холостяк – максимально мой типаж.

– Что вам больше всего понравилось в Михаиле?

– Во внешности понравился его высокий рост и спортивное телосложение, и, конечно, не смогла не обратить внимания на его небесно-голубые глаза. Если говорить о характере, то меня покорили его мужество, доброта и умение вести себя, как настоящий джентльмен, в любой ситуации.

– На что готовы пойти ради завоевания сердца Михаила?

– Я готова "идти по головам", если у нас будет сильный "connect".

– Кто ваш главный конкурент в проекте?

– Кажется, что Зайка. Миша слишком много уделяет ей внимания.

– Какие у вас есть достойные качества и что не нравится в себе?

– У меня доброе сердце, я всегда искренняя и откровенная с людьми. Люблю заботиться о своих близких. Временами не нравится моя прямолинейность и неумение иногда высказать свое мнение так ярко и эмоционально, как я это чувствую.

– Назовите три интересных факта о себе.

Я обожаю готовить, была участницей венгерского "МастерШеф".

Участвовала в конкурсах красоты и одержала победу на "Мисс Сегед 2012" в Венгрии.

Люблю адреналин, экстрим. Мне почти незнакомо чувство страха. Эмоции – это самое ценное, что мы имеем. Они являются стимулом, чтобы жить дальше, поэтому я стараюсь получать их как можно больше и как можно чаще!

Также для OBOZREVATEL дали откровенное интервью участницы "Холостяк-11" Настя Распутина (Адель Асанти), Вика Завгородняя и Юля Бельченко (Зайка). Девушки назвали интересные факты о себе и рассказали подробности о реалити.

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