Хто готовий іти по головах і дивувати "Холостяка". Ексклюзивний бліц із учасницями шоу

Учасниці 11 сезону романтичного реаліті "Холостяк" на каналі СТБ – Ліза Крутікова, Розалі Номбре і Джессіка Чегі – поділилися відвертими зізнаннями про шоу.

Дівчата розповіли в ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL, кого вважають головними конкурентками на проєкті, на що готові піти заради завоювання серця "Холостяка", а також назвали цікаві факти про себе.

Ліза Крутікова

Ліза розповіла про свої перші враження від Холостяка. Пресслужба "Холостяк"

– Розкажіть, які були ваші перші враження про Холостяка?

– Я буду чесною, якогось ефекту "вау", як у всіх дівчат, у мене не було. Ну і такого зі мною в житті не відбувалося. Для цього дійсно, як і сказав Міша, потрібно трохи узнати людину. Проте декілька секунд вистачило, щоб зрозуміти, що сексуальність у ньому є.

– Що вам найбільше сподобалося в Михайлі?

– Найбільше мені подобається, як він дивиться на тебе, коли посміхається. Це щось середнє між "ти мені подобаєшся" і "я дивлюся крізь тебе". У зовнішності запам'яталися очі й руки. Просто обожнюю великі чоловічі руки.

– На що готові піти заради завоювання серця Михайла?

– Я просто буду сама собою, у мене справді немає ніякої тактики і стратегії. Я буду такою самою, як у житті, щоб у майбутньому не виникли сюрпризи.

– Хто ваша головна конкурентка на проєкті?

– Я говорила вже про це перед проєктом на інтерв'ю: я не на змаганнях! Але можу сказати, що багато хороших і цікавих дівчат залишилося. Подивимося, хто йому ближча...

– Які у вас є гідні якості і що не подобається в собі?

– Я дуже позитивна й енергійна. Багато хто за мною не встигає, тож це як плюс, так і мінус. Я завжди допоможу близькому і просто незнайомому перехожому. Мій мінус – це різкість у висловлюваннях, адже я завжди говорю, що думаю. Багатьом це не подобається.

– Назвіть три цікаві факти про себе.

моя пам'ять, як у золотої рибки, – рівно три секунди;

завжди кажу "так";

я не орієнтуюся в місцевості від слова "взагалі". Наприклад, три роки поспіль ходила через залізничний вокзал і весь цей час плутала сторону, на яку потрібно виходити.

Розалі Номбре

Розалі заявила, на що готова піти заради завоювання серця Михайла. Пресслужба "Холостяк"

– Розкажіть, які були ваші перші враження про Холостяка?

– Перше враження сталося ще пару років тому, коли ми вперше зустрілися. А на проєкті – шок від того, що бачиш знайому людину. Тому зустріч у нас викликала неоднозначні емоції, як мені здається.

– Що вам найбільше сподобалося в Михайлі?

– Безумовно, перший козир Михайла – це його блакитні очі. Також він має прекрасну статуру і здатний виявляти увагу до дівчат, що важливо.

– На що готові піти заради завоювання серця Михайла?

– Не звикла завойовувати чоловічі серця. Якщо мені стане зрозуміло, що у нас з Мішею є спільні точки дотику і взаємна симпатія, проявлятиму її так само, як і в звичайному житті.

– Хто ваша головна конкурентка на проєкті?

– Не створюю для себе відчуття конкуренції. Не через те, що я найкраща, а просто тому, що романтичний проєкт – це не спортивне змагання. Якщо почуття є – неважливо, наскільки хороші будуть інші дівчата.

– Які у вас є гідні якості і що не подобається в собі?

– Я сильна людина, self-made, якщо можна так сказати. Але водночас не стала черствою і все ще здатна на доброту та співчуття. У собі не подобається, що іноді можу бути різкою.

– Назвіть три цікаві факти про себе.

Я співачка, але прекрасно знаю, як скласти бізнес-план.

Люблю екстремальні види відпочинку, але доля ніби спеціально не дає мені повною мірою виконати всі свої бажання. Наприклад, стрибнути з парашутом.

Два тижні одночасно працювала в офісі вдень і в караоке вночі.

Джессіка Чегі

Джессіка зізналася, хто її головна конкурентка на проєкті. Пресслужба "Холостяк"

– Розкажіть, які були ваші перші враження про Холостяка?

– Моє перше враження – дуже приємне здивування. Адже виявилося, що Холостяк – максимально мій типаж.

– Що вам найбільше сподобалося в Михайлі?

– У зовнішності сподобався його високий зріст і спортивна статура, і, звичайно, не змогла не звернути уваги на його небесно-блакитні очі. Якщо говорити про характер, то мене підкорили його мужність, доброта і вміння поводитися, як справжній джентльмен, у будь-якій ситуації.

– На що готові піти заради завоювання серця Михайла?

– Я готова "йти по головах", якщо у нас буде сильний "connect".

– Хто ваша головна конкурентка на проєкті?

– Здається, що Зайка. Міша занадто багато приділяє їй уваги.

– Які у вас є гідні якості і що не подобається в собі?

– У мене добре серце, я завжди щира й відверта з людьми. Люблю піклуватися про своїх близьких. Часом не подобається моя прямолінійність і невміння іноді висловити свою думку так яскраво і емоційно, як я це відчуваю.

– Назвіть три цікаві факти про себе.

Я обожнюю готувати, була учасницею угорського "МайстерШеф".

Брала участь в конкурсах краси і здобула перемогу на "Міс Сегед 2012" в Угорщині.

Люблю адреналін, екстрим. Мені майже незнайоме почуття страху. Емоції – це найцінніше, що ми маємо. Вони є стимулом, щоб жити далі, тому я намагаюся отримувати їх якомога більше і якомога частіше!

Також для OBOZREVATEL дали відверте інтерв'ю учасниці "Холостяк-11" Настя Распутіна (Адель Асанті), Віка Завгородня іта Юля Бельченко (Зайка). Дівчата назвали цікаві факти про себе і розповіли подробиці про реаліті.

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