О чем жалеют в своей жизни Майли Сайрус, Дженнифер Энистон и другие: знаменитости раскрыли секреты

"Идеальная", как нам кажется, жизнь знаменитостей не всегда является таковой. В жизни публичных людей есть немало ошибок, о которых они искренне сожалеют. Для кого-то это роль в кино, за которую им стыдно, для кого-то провальное выступление, а для кого-то – неудачная стрижка.

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Как бы абсурдно это не звучало, но часто звезды сожалеют именно о тех вещах, которые принесли им мировую славу и признание. OBOZREVATEL предлагает узнать о некоторых их них.

Майли Сайрус

Все отлично знают легендарный клип Майли Сайрус на ее хит Wrecking Ball. Да-да, тот самый, в котором она полностью голая качалась на гигантском шаре для разрушения стен. Это одна из самых популярных работ певицы. Однако звезда не любит этот клип и сожалеет, что в далеком 2013-м выпустила его.

"Качаться голой на шаре для разрушения – это теперь навсегда со мной. Я никогда не расстанусь с образом голой девушки на шаре... Мой худший кошмар – чтобы это играли на моих похоронах", – рассказывала как-то Сайрус.

Дженнифер Энистон

Культовый сериал "Друзья" принес Дженнифер Энистон небывалую славу. Нет, она совсем не жалеет о роли Рейчел Грин и безгранично любит свою героиню, как и телепроект в целом. Однако есть одна вещь, которая даже 30 лет спустя не дает актрисе покоя – это ее знаменитая стрижка в первом сезоне сериала. Эта прическа стала самой популярной в 90-х и получила название "Рейчел". Но сама Энистон, как оказалось, ее ненавидела.

"Как бы это сказать? Я думаю, что это была самая уродливая стрижка, которую я когда-либо видела. Чертова "Рейчел" – далеко не самый лучший мой образ", – признавалась как-то Энистон.

Роберт Паттинсон

Актер снялся во множестве мегауспешных проектов, однако большинство фанатов продолжают его ассоциировать исключительно с вампиром Эдвардом Калленом из культовой саги "Сумерки". А вот сам Паттинсон не любил своего персонажа и даже жалел, что воплотил его на экранах.

"Чем больше я читал сценарий, тем больше я ненавидел этого парня, поэтому я и сыграл его как маниакально-депрессивного человека, который ненавидит себя", – делился как-то киноактер.

Кейт Уинслет

В это трудно поверить, но Кейт Уинслет сожалеет о своей самой главной роли в карьере – Роза Дьюитт Бьюкейтер в легендарном фильме-катастрофе "Титаник". Хотя, правильнее будет сказать, что актриса сожалеет не о самих съемках в киноленте, а о том, как справилась со своей работой. Уинслет признавалась, что считает свою актерскую игру в "Титанике" провальной и отвратительной.

"В каждой сцене я думаю: "Серьезно? Ты сыграла это так? Боже мой! Даже мой американский акцент я не могу слушать. Это ужасно! Актеры действительно склонны к самокритике. Мне трудно пересматривать свои выступления, но при просмотре "Титаника" я просто говорю: "О Боже, я хочу все исправить", – рассказывала как-то Кейт.

Джордж Клуни

Красавец-актер сожалеет о том, что снялся в фильме "Бэтмен и Робин", и назвал его "пустой тратой денег". В 1997 году Клуни думал, что супергеройская лента из успешной франшизы о культовом персонаже станет для его карьеры настоящим прорывом. Вместо этого кинокартина стала настоящим провалом. Несмотря на производственный бюджет в 125 миллионов долларов, фильм заработал всего 107 миллионов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кем работали звезды до того, как стали знаменитыми. Дженнифер Энистон, например, приходилось работать сразу на четырех работах: оператором в колл-центре, курьером, официанткой и помощницей в рекламном агентстве.

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