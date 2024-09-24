'Нужны были хоть какие-то деньги'. Украинский блогер с крупнейшими в мире скулами призналась, чем зарабатывала до популярности

Анастасия Покрищук – популярный блогер, которая известна в Instagram как Just Queen, прежде чем стать популярной в соцсети, попробовала себя в разных сферах. В частности, работала продавщицей.

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Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA. Сейчас Покрищук сосредоточила свои усилия исключительно на блоге в Instagram.

Анастасия Покрищук – выпускница факультета психологии Киевского национального университета им. Шевченко. Однако по профессии не работала: "Не практиковала и не собираюсь этого делать. А все свои душевные проблемы решаю сама – делая выводы из той или иной ситуации. И вообще удивляюсь людям, которые не хотят анализировать, стремятся жить по инструкции, поэтому покупают непрестанно какие-то курсы в интернете. Я в такое не играю".

Какое-то время Анастасия работала продавщицей: "В торговых центрах и других местах. Это был очень неприятный период моей жизни. Чувствовала себя нереализованной, платили очень мало, работа была тяжелой – и физически, и психологически. Но так, пожалуй, тогда нужно было, ни в одном случае не жалеюсь. Пошла вынужденно, потому что нужны были хоть какие-то деньги. Нет, не после окончания вуза, позже".

"А потом началось блогерство, – продолжает Анастасия. – И тогда это было еще не так популярно, как сейчас. Хотя Instagram уже существовал несколько лет, наверное. Все двигалось помаленьку. И тяжело было, и с техникой не знала, как справиться, боялась работать на камеру. И порой выходили какие-то идиотские видео, немного попозорилась (смеется). Никто мне не помогал, все делала абсолютно сама. Однако никогда не пыталась увеличить количество подписчиков популярными сейчас методами – не продвигала свою страницу за деньги, не организовывала конкурсы с подарками от спонсоров. Беру только контентом. К слову, до сих пор работаю над своим блогом своими силами, помощников не имею".

Основной доход блогеру приносит реклама. Сколько зарабатывает в месяц, озвучивать не хочет, но добавляет: "В денежном плане у меня все нормально". На вопрос, есть ли реклама, от которой отказывается, отвечает: "Я часто возвращала средства вместе с товаром, если оказывалось, что он в реальности совсем не того качества, о котором было заявлено. Репутация – более важна".

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