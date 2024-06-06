'Нужно было засудить пожизненно'. Один из организаторов 'пьяных вечеринок' разозлил украинцев новым видео

Один из организаторов так называемых "пьяных вечеринок" Андрей Ярина попал в новый скандал, разозлив украинцев. На сомнительных "гулянках" приглашенных девушек "угощали" алкологем, а затем распространяли видео непристойного характера с их участием в сети.

Ярина, которого в начале мая 2024 года выпустили из-под стражи после залога размером более 272 тысяч гривен, решил напомнить пользователям о себе. В новом видео блогер провел опрос о скандальных вечеринках. Он расспросил девушек на улице Ивано-Франковска, что они думают по этому поводу.

Стоит отметить, что автор ролика поначалу не представился, как организатор. Мол, он недавно увидел, что один из юношей "вышел из тюрьмы" – речь шла о самом Ярине. Респондентки выразили свою негативную реакцию относительно скандальных вечеринок, отметив, что такие люди "вообще не должны быть в обществе" и их следует "засудить пожизненно".

Блогер пытался возразить девушкам и оправдаться: по его словам, не было ни изнасилования, ни наркотиков, а виновников посадили за распространение порнографических материалов. Когда одна из участниц опроса поинтересовалась источником информации, Ярина ответил: "Потому что я этот парень".

Впоследствии девушка добавила: "Мне жаль, что вы сейчас на свободе", покинув кадр. Автор видео обратился к оператору и прокомментировал: "Аргументы очень рабочие, подружки".

Интересно, что на странице блогера в TikTok многие пользователи поддержали его точку зрения. "Суть которую я хотел донести: люди не вникали в ситуацию, просто где-то слышали и делают определенные выводы. Никто никого на этих вечеринках не насиловал", – написал Ярина.

Однако под постом журнала Wonderzine, где осветили ситуацию, многие женщины были поражены дерзостью парня:

"Ему стоило бы вообще ограничить доступ к соцсетям, потому что такие как он на все пойдут ради популярности. Это страшные люди".

"Страшно от того, сколько мужчин его поддерживает и защищает. Эти люди живут рядом с нами, но для них мы не люди, а какие-то неодушевленные объекты..."

"Что-то маленькая сумма залога. Человек вышел и пошел сразу показывать всем, что он урок не получил".

Напомним, в конце января 2023 года в сети появилась информация о группе молодых людей, устраивающих в столице сомнительные "гулянки". Там ребята предлагали девушкам алкоголь и наркотики, а затем изнасиловали пострадавших, снимая все на видео. Эту "забаву" они называли "Покажем вам, какие вокруг ш****и".

Уже впоследствии правоохранители обнаружили организаторов "пьяных вечеринок". По этому факту было открыто уголовное производство. Двоим из них объявили о подозрении, шестерым другим вручили повестки в военкомат. Андрей Ярина, который был одним из главных организаторов, находился под стражей больше года.

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