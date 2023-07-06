'Новый этап в жизни': фаворит Мишиной из 'Холостячки' впервые стал отцом и показал трогательный кадр

Финалист романтического шоу "Холостячка-1", где главной героиней была актриса Ксения Мишина, Алексей Тригубенко впервые стал отцом. Как признался бизнесмен, любимая женщина родила ему сына. Наследник появился в одном из роддомов Киева, и сегодня, 6 июля, счастливую семью ожидает выписка из клиники.

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Радостной новостью Тригубенко поделился в Instagram. Он распространил трогательный снимок из палаты, на котором держит малыша. По его словам, настоящая жизнь мужчины начинается именно тогда, когда появляется его продолжение (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Добро пожаловать в этот мир, сын! Не знал, что можно чувствовать столько любви", – написал под кадром украинец. К слову, Алексей редко рассказывает о своей личной жизни, потому, кто стал его избранницей – неизвестно.

"Я сам еще не до конца понимаю, что это произошло. Для мужчины – это такой, по-настоящему важный этап. Раньше ты просто жил себе, что-то делал, а сейчас... Это твое продолжение. В одно и то же время, это и страшно, и интересно. Но это дает силы, вдохновляет на новые достижения", – продолжил молодой папа.

Под свежей публикацией поклонники Тригубенко оставили множество комментариев. Поздравили мужчину с отцовством многие украинские знаменитости, в том числе Злата Огневич, Марина Узелкова, Григорий Решетник, Максим Михайлюк. Также оставили приятные слова победительница последнего сезона "Холостяка" Екатерина Лозовицкая, участники "Холостячки" и друзья Леши – Андрей Задворный, Андрей Рыбак, Максим Тарапата. Некоторые написали, что им не терпится увидеть маму малыша.

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