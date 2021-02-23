Новую яхту Абрамовича за 430 млн впервые показали на видео

В сети впервые показали новую яхту российского и израильского предпринимателя Романа Абрамовича.

Такая покупка обошлась ему в 430 миллионов фунтов стерлингов. Она еще на этапе строительства, но процесс уже близится к завершению. Всего в яхте будет 8 палуб, 48 кают, в которых поместится до 36 пассажиров, и даже вертолетная площадка. Об этом пишет Thesun (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Также сообщается, что над созданием яхты работают в Lloyd Werft в Бремерхафене (Германия). Это помещение в разы больше, нежели Букингемский дворец.

"Детали строительства новой яхты держатся в строжайшей тайне. Но, чтобы примерно понимать, какого она будет реального размера, достаточно представить себе строительный навес – он намного выше и больше Букингемского дворца", – пишет источник.

Добавим, что по версии журнала "Forbes" в 2019 году состояние Романа Абрамовича составляло 12,4 млрд долларов США. А в рейтинге самых состоятельных людей России он занял 10-е место. Также есть аналогичный рейтинг в Великобритании – в нем предприниматель занял 9-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле. Он приобрел особняк площадью 3 тысячи квадратных метров на участке земли в 0,95 гектара в курортном городе Герцлия, расположенном в 15 км к северу от Тель-Авива.