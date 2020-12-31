Новогодний выпуск "Вечернего квартала": кто выступит и чем удивит праздничное шоу

31 декабря в 20:21 на канале "1+1" состоится премьера новогоднего шоу "Вечерний квартал", в котором артисты студии "Квартал 95" будут с юмором вспоминать, как прошел 2020 год.

Номера в премьерном выпуске будут посвящены ситуациям, которые могут случиться только в новогоднюю ночь. Начнут праздничный концерт актеры студии "Квартал 95" с номера на ледовом катке. Об этомOBOZREVATEL сообщила пресс-служба телеканала "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Новогодний концерт "Вечернего квартала". Пресс-служба

Новогоднее шоу "Вечернего квартала". Пресс-служба

Так, зрители увидят, что случится, если после боя курантов наступит 1 января 2020 и президент Владимир Зеленский будет заранее знать, какие события ждут всех в этом году. Актеры покажут, можно было ли предотвратить пандемию COVID-19, "аварию фонарей на Шулявском мосту" и другие события этого года. Также украинские политики в исполнении "квартальцев" заглянут в далекий 2025.

"Вечерний квартал": новогодний выпуск 2021. Пресс-служба

Зрителей ждут яркие выступления от топовых звезд шоу-бизнеса: тренера " Голосу країни-11" DOROFEEVA, артиста MONATIK, эпатажной Натальи Могилевской, ПТП (Потап), ВВ (Вопли Видоплясова), Софии Ротару и других знаменитостей.

"Вечерний квартал": новогодний выпуск . Пресс-служба

Также зрителей ждет песня от "Женского квартала" об угрызениях совести после новогоднего застолья, заседание членов КСУ, которые решают важный вопрос, как скрыть имущество от электронной декларации и другие номера на а ктуальные темы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинские телеканалы традиционно в новогоднюю ночьпорадуют зрителей яркими музыкальными концертами при участии любимых звезд. Во время них артисты исполнят свои главные хиты 2020 года, а также новогодние песни. Так, канал "Украина" 31 декабря покажет концерт "Музыкальная платформа: лучшая песня года", на "Интере" зрителей порадуют музыкальным шоу "Место встречи. Новый год", а на М1 будет идти итоговый хит-парад "ТОР-100".