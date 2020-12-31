Новорічний випуск "Вечірнього кварталу": хто виступить і чим здивує святкове шоу

31 грудня о 20:21 на каналі "1+1" відбудеться прем'єра новорічного шоу "Вечірній квартал", у якому артисти студії "Квартал 95" будуть із гумором згадувати, як минув 2020 рік.

Номери в прем'єрному випуску буде присвячено ситуаціям, які можуть відбутися тільки новорічної ночі. Розпочнуть святковий концерт актори студії "Квартал 95" з номеру на льодовій ковзанці. Про це OBOZREVATEL повідомила пресслужба телеканалу "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Новорічний концерт "Вечірнього кварталу". Пресслужба

Новорічне шоу "Вечірнього кварталу". Пресслужба

Зокрема, глядачі побачать, що трапиться, якщо після бою курантів настане 1 січня 2020 і президент Володимир Зеленський буде заздалегідь знати, які події чекатимуть усіх цього року. Актори покажуть, чи можна було запобігти пандемії COVID-19, "аварії ліхтарів на Шулявському мосту" та іншим подіям цього року. Також українські політики у виконанні "квартальців" заглянуть у далекий 2025-й.

"Вечірній квартал": новорічний випуск 2021. Пресслужба

Глядачів чекають яскраві виступи від топових зірок шоу-бізнесу: тренерки "Голосу країни-11" DOROFEEVA, артиста MONATIK, епатажної Наталії Могилевської, ПТП (Потап), ВВ (Воплі Відоплясова), Софії Ротару та інших знаменитостей.

"Вечірній квартал": новорічний випуск. Прес-служба

Також на глядачів чекає пісня від "Жіночого кварталу" про докори сумління після новорічного застілля, засідання членів КСУ, які розв'язують важливе питання, як приховати майно від електронної декларації, та інші номери на актуальні теми.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українські телеканали традиційно в новорічну ніч потішать глядачів яскравими музичними концертами за участю улюблених зірок. Під час них артисти виконають свої головні хіти 2020 року, а також новорічні пісні. Наприклад, канал "Україна" 31 грудня покаже концерт "Музична платформа: найкраща пісня року", на "Інтері" глядачів порадують музичним шоу "Місце зустрічі. Новий рік", а на М1 буде йти підсумковий хіт-парад "ТОР-100".