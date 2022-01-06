Норману Ридусу – 53. В чем секрет небывалой популярности звезды 'Ходячих мертвецов'

В четверг, 6 декабря, свой день рождения празднует американский актер и фотомодель, а также звезда постапокалиптического сериала "Ходячие мертвецы" – Норман Ридус. Ему исполнилось 53 года.

За свою карьеру мужчина успел проявить себя не только в моделинге и кинематографе. Он стал главным героем всемирно популярной компьютерной игры "Death Stranding". Детальнее о фактах из жизни легендарного актера читайте в материале OBOZREVATEL.

В детстве Ридуса интересовало отнюдь не актерство

Норман родился в 1969 году в городке Холливуд (Флорида), но рос в Лос-Анджелесе. В то время как его одноклассники мечтали стать супергероями или рок-музыкантами, мальчик интересовался подводным миром и мечтал узнать о нем как можно больше. Неудивительно, что тогда у него кумиром был французский исследователь мирового океана, фотограф и режиссер Жак-Ив Кусто.

Видео дня

До того как Норман стал популярен, он искал свое призвание в разных сферах. Сначала работал продавцом мотоциклов, позже – художником, фотографом и даже скульптором. Далее его харизматичную внешность заметили фотографы, поэтому Ридус стал заниматься моделингом.

Популярность благодаря актерской деятельности, по словам звезды, не доставляет ему удовольствия. Он считает, что занятие фотографией или написание картин больше вдохновляло бы. Несмотря на эти мысли, в каждую свою роль Норман вкладывается по максимуму. Это видно по его съемкам в картинах "Святые из Бундока", "Ходячие мертвецы", "Дикий нрав" и "Темная гавань".

У актера есть свой бизнес

Кроме актерской деятельности, Норман успевает развивать ресторанный бизнес. Он вместе со своим другом открыл в американском штате Джорджия элитное заведение "Nic & Norman's". Здесь можно не просто насладиться вкусными блюдами, но и есть большая вероятность встретить одного из владельцев ресторана – кинозвезду.

Причины феноменальной популярности Дарила из "Ходячих мертвецов"

Зрителям образ Дарила Диксона, которого сыграл Норман, сразу пришелся по душе. Своего экранного героя создал именно Ридус. Он перед съемками ознакомился со сценарием и сразу сказал режиссерам, что ему не нравится характер его персонажа.

Именно благодаря инициативе и идеям кинозвезды были изменены поступки и умения Дарила общаться. Похоже, актеру больше импонировал "обновленный" Диксон, так что его игра была убедительной.

Герой Ридуса даже занял 13 позицию на MTV в "TOP 50 TV characters of 2011".

О съемках в игре "Death Stranding"

Нормана Ридуса пригласили стать моделью для компьютерной игры в жанре "action с открытым миром" – "Death Stranding". Ее разработала студия Kojima Productions для PlayStation и Microsoft Windows. В этой игре показано постапокалиптическое будущее на территории "разрушенных" США: здесь ходят виртуальные люди и призрачные существа из другого мира. Норман Ридус стал моделью для главного героя – курьера Сэма, который должен пересечь континент и доставлять в различные локации посылки, не повредив их.

"Death Stranding" победила на The Game Awards 2019 в категориях "Игра года" и "Лучший саундтрек". Уникальность этого проекта в том, что он объединяет путешествие по открытому миру, где игрок должен самостоятельно искать пути к следующей цели и кинематографические cut-сцены, позволяющие игрокам лучше "погрузиться" в сюжетную линию.

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