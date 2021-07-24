Нина Матвиенко рассказала, как ее сын ушел в монастырь

Известная украинская и советская певица Нина Матвиенко рассказала о жизни старшего сына Ивана, который ушел в монастырь. Артистка призналась, как восприняла решение сына стать монахом.

Так, по словам Матвиенко, Иван давно готовил родителей к тому, что собирается стать монахом. Парень ездил с группами и младшим братом в монастыри, говорила знаменитость в интервью каналу "Украина". Но финальной точкой стало решение артистки с мужем, будет ли их сын монахом или нет.

"Когда старший сын что-то решил, то он идет до конца. Но, если бы отец и мать не дали благословения, то он бы не ушел в монастырь. Мы с отцом его благословили. Его вера сильна, и возможно, благодаря его молитвам, все у нас в семье хорошо, все живы и здоровы", – призналась звезда.

Видео дня

Также Матвиенко рассказала, что сейчас ее сын принимает участие в реставрации старинного храма, а она помогает в возобновлении архитектурного памятника материально. По словам артистки, в первую очередь нужно сохранить величие прошлого, чтобы сберечь душу.

Коротко о знаменитости:

Нина Митрофановна Матвиенко – советская и украинская певица, народная артистка Украинской ССР, Лауреат Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко, Герой Украины.

В 24 года вышла замуж за художника Петра Гончара. У Нины трое детей: сыновья Иван и Андрей и дочь Антонина.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Нина Матвиенко поделилась секретом крепкого здоровья. Она заявила, что прощение обид и позитивный взгляд на жизнь, не только уберегут от негатива, но и избавят от проблем со здоровьем. По ее словам, "гнев и злость приводят к болезни".