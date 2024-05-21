'Никто не думал'. Дочь известных украинских актеров оказалась чемпионкой по боксу

Варвара Кобзарь, дочь популярных украинских актеров Александра Кобзаря (Поводырь, Преданная, Последняя роль Риты, Бешеная свадьба) и Веры Кобзарь ( Бешеная свадьба), Джованни, Родственники, Мы больше чем "), несколько лет назад стала чемпионкой Киева по боксу.

Об этом ее мама рассказала в интервью OBOZ.UA. Вера уверена: в том, что девушка увлеклась таким неженским видом спорта "виновен" ее папа. Александр Кобзарь в свое время был чемпионом Украины по боксу.

"В своей юности кроме школы я семь лет занималась танцами и была уверена, что дочь тоже пойдет по этому пути, – рассказывает актриса. – Но нет! Сработали гены папы – в свое время он стал чемпионом Украины по боксу. Когда она сказала, что тоже хочет этим заниматься, Саша успокаивал меня: "Я тебя прошу! Две-три тренировки, устанет приседать и бегать, получит несколько раз – и бросит". Никто не думал, что это перерастет в такое увлечение".

"Конечно, непросто было наблюдать, когда твоему ребенку перевязывают руки, одевают перчатки, шлем, – вспоминает Вера победный бой дочери. – Кроме того, в финальном поединке первенства Киева ей пришлось сразиться в ринге с одноклубницей. По этическим соображениям тренер не имел права стоять ни в одном, ни в другом углу ринга. С ее соперницей стояли ребята из их клуба, а со стороны Варвары – ее отец. Бой не дошел до конца, она победила техническим нокдауном. Я присутствовала на этом поединке. Все время мне казалось, что не чувствую своего тела, так все онемело от переживаний… Но потом выяснилось, что бокс – это не ее. Сейчас сын протаптывает эту тропу. Ему нравится".

Варвара Кобзарь в этом году – выпускница. Мама говорит, что пока девушка в раздумьях по поводу будущей профессии: "Мы с ее папой не хотели, чтобы наши дети выбрали актерский путь. Конечно, мы поддерживали бы их в любом случае, но старались отстранить от этой профессии. Не водили их на кастинги, пробы. Они почти нигде не снимались. Только в одном фильме "Сказка о деньгах" сыграли небольшие роли – детей главных героев. И еще Прохор снимался у Александра Кобзаря в его картине "Отец". Но поддержим хоть какой выбор дочери. Главное, чтобы ей было интересно, и она видела в этом перспективу. Сейчас она думает о графическом дизайне. Но все может измениться в любой момент".

Полное интервью с Верой Кобзарь на OBOZ.UA читайте завтра, 22 мая.

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