'Никогда не пожелаю поражения России': Собчак, которая называет себя 'оппозиционером', оправдала террор оккупантов и призналась им в любви

Российская псевдожурналистка Ксения Собчак, которая еще пытается называть себя "оппозиционером", хотя уже ни для кого не секрет, что она фанатка империализма, в очередной раз показала свое истинное лицо. На фоне обострения вооруженного конфликта в Израиле после того, как палестинские боевики ХАМАС атаковали мирные города, пропагандистка призналась в любви оккупантам и пожелала победы России.

Якобы именно после событий в Израиле Собчак осознала, что "своих" нужно поддерживать, несмотря ни на что. Таким образом "оппозиционерша" признала, что убийства мирных украинцев, включая детей, разрушение гражданской и критической инфраструктуры, насилие и прочие ужасы, совершенные российской армией, – это для нее не повод осуждать или не поддерживать оккупантов. Соответствующий пост появился на странице латентной путинистки в Instagram.

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При этом Собчак осознает, что "свои" совершали ужасные вещи и настоящий террор. Однако это не мешает ей поддерживать Россию, желать ей победы и процветания, а вместе с тем нагло врать о своей антипутинской позиции.

"Осознаю еще одну важную вещь – даже если понимаешь, что "твои" в чем-то были неправы, жестоки, неверно поступали. Это "твои". Так и с семьей. И с моей Родиной — Россией. Злюсь, не принимаю решения и вижу трагические ошибки, но люблю свою страну и никогда не пожелаю ей поражения и распада", – выдала "оппозиционерша".

И даже под этим текстом Собчак цинично оставила хэштег "нет войне", рядом с которым разместила флаг террористической России.

Напомним, за более чем полтора года полномасштабной войны Собчак довольно четко показала, что она – всего лишь очередной рупор кремлевской пропаганды. Как эволюционировала пропагандистка от "подружки Украины" до "бабки из отрядов Путина" – читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, в июне этого года Собчак отреагировала на мятеж в стране-террористке. Она отметила, что за последние сутки спала всего несколько часов, ведь постоянно мониторит новости и переживает за Россию. Эта ситуация стала очередным подтверждением, что Собчак – путинистка.

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