Никогда не поздно? Пять знаменитостей, которые родили детей после 50 лет, и не пожалели об этом. Фото

Многие знаменитые и успешные женщины ставят свою карьеру на первое место и не стремятся заводить детей, побаиваясь, что они тем или иным способом могут помешать в достижении поставленных целей. Именно поэтому среди знаменитостей очень распространенной практикой является, когда женщины становятся мамами после 35-ти. Однако есть случаи и очень поздних родов – после 50-ти лет.

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OBOZREVATEL предлагает поговорить именно о таких примерах. Как известно, рожая в таком возрасте, увеличивается риск врожденных дефектов у плода. Однако звездные мамы, несмотря на все трудности, сумели самостоятельно выносить и родить здоровых малышей.

Джанет Джексон

Сестра культового Майкла Джексона, певица и актриса Джанет Джексон впервые стала мамой в 50 лет. Беременность далась знаменитости очень тяжело. Она столкнулась с угрозой выкидыша и набрала больше 43 кг за девять месяцев. Из-за этого звезде пришлось отменить свое мировое турне. Однако малыш родился абсолютно здоровым, став для своей звездной мамы главной радостью и смыслом жизни. Джексон быстро сбросила набранные за время беременности кило, однако в ее браке с 41-летним миллионером Виссамом Аль Маном начались проблемы. Ребенку не было еще полугода, как его родители развелись.

Соланж Коуту

Бразильская актриса, которая прославилась благодаря культовому сериалу "Клон", родила своего третьего ребенка в 54 года. Многие отговаривали женщину оставлять малыша в таком возрасте, однако она не только без проблем отходила девять месяцев, но и родила абсолютно здорового мальчика, не прибегая к кесареву сечению. Отцом ребенка стал фанат Коуту, который был влюблен в нее с 16 лет. Мужчина на 30 лет младше своей избранницы и для него ребенок от актрисы стал первенцем.

Эдриенн Барбо

Известная американская писательница и актриса долгое время пыталась забеременеть. Причем как естественным путем, так и с помощью искусственного оплодотворения. Но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Когда женщина уже отчаялась и не надеялась на чудо, то узнала, что все же положении. И не просто в положении – она беременна двойней. Барбо, которой на тот момент был почти 51 год, даже не задумывалась, стоит ли ей рожать в таком возрасте. Мальчики появились на свет абсолютно здоровыми. Спустя годы звезда рассказывала, что дети помогают ей оставаться молодой и не обращать внимание на цифры в паспорте.

Хелен Моррис

Пятая жена культового американского режиссера, продюсера и сценариста Мартина Скорсезе Хелен Моррис не побоялась забеременеть в 52 года. Спустя девять месяцев на свет появилась здоровая девочка, которой дали имя Франческа. Сейчас ей уже 23 года, и она появлялась в некоторых киношедеврах своего легендарного отца.

Бриджит Нильсен

Бывшая супруга всемирно известного актера Сильвестра Сталлоне, датская модель, актриса и певица Бриджит Нильсен в 55 лет смогла стать мамой в пятый раз. Весной 2018-го она объявила о своей беременности, но многие не могли поверить в правдивость этой новости. Женщина ничего не публиковала в соцсетях и не рассказывала о том, как проходит ее беременность. Но вскоре Нильсен показала фото округлившегося живота, а еще через время впервые опубликовала снимок своей дочери, которую назвали Фридой. После рождения девочка еще месяц пробыла с мамой в больнице. Позже модель призналась, что мечтала о младшей дочери и пыталась забеременеть больше десяти лет, и лишь в 55 ее заветная мечта сбылась.

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