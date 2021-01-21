Никитюк рассказала, как получила 'путевку в жизнь' на ТВ

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, что ее участие в популярном шоу "Рассмеши комика" стало путевкой в жизнь и помогло ей в карьере.

Также она сообщила, что придумывать шутки ей помогала ее команда. Такими подробностями Никитюк поделилась в интервью YouTube-программе "В гостях у Гордона" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Никитюк, она легко попала в проект "Рассмеши комика", когда на тот момент его вели Владимир Зеленский и Евгений Кошевой.

Так, тогда они подтягивали на кастинг всех тех, кто умел шутить и участвовал в КВН. В результате знаменитость прошла пробы и оказалась в шоу.

Изначально Никитюк заработала 20 тысяч, а затем 50 тысяч гривен. Она отметила, что этот проект стал для нее путевкой в жизнь.

Кроме того, телеведущая вспомнила несколько своих шуток из выступлений и добавила, что часть из них она придумала сама, а в остальном ей помогала ее команда.

Напомним, "Рассмеши комика" – юмористическое развлекательное телешоу, появившееся 19 февраля 2011 года на украинском телеканале "Интер". Успешно снято 15 сезонов, а с 16-го выходит на канале "1+1".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк рассказала о том, как в детстве торговала продуктами на рынке. Так, по словам звезды, она делала это в тайне от своих родителей – подпольно.