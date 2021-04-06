Никитюк засветилась в коротком топе в Египте. Фото

София Ковнир Люди 02:45, 7.04.2021

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала яркий лук на отдыхе в Хургаде (Египет).

Знаменитость позировала на камеру в стильном наряде и аксессуарах. Соответствующее фото Никитюк опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, телеведущая появилась перед фанатами в нежно-розовом коротком топе и такого же цвета рубашке. Свой образ звезда дополнила украшениями и черными очками. Кроме того, она распустила свои длинные светлые волосы.

Никитюк продемонстрировала яркий лук
Instagram/Леся Никитюк

Пользователи сети засыпали комплиментами Никитюк и отметили, что снимок получился шикарным.

"Очень шикарное фото", "Очень красивая", "Ух ты! Какая красота", – пишут люди в комментариях.

Никитюк засыпали комплиментами
Скриншот
Фото Никитюк оценили в сети
Скриншот
В сети восхитились фото Никитюк
Скриншот

  • Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

  • В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

  • Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала шикарную фигуру в откровенном мини. Она опубликовала снимок, на котором позирует в эффектном наряде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в эффектном образе. Знаменитость надела комбинезон темно-синего цвета с вырезами по бокам.

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