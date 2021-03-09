Никитюк в мужской рубашке похвасталась весенними подарками. Фото

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала огромное количество цветов у себя дома.

На своей странице в Instagram она выложила фотографию, на которой позировала в белой мужской рубашке среди множества роскошных роз и тюльпанов. Свой образ знаменитость дополнила выразительным макияжем, распущенными волосами и аккуратной подвеской на шее. Она кокетливо смотрит в кадр, при этом одной рукой придерживает белую розу (кадр можно посмотреть ниже).

"С праздником весны, мои птички! Как думаете, цветы мои, или это со дня рождения мамы Кэт остались?", – загадочно спросила Леся у подписчиков.

Фанаты в комментариях пишут, что звезда выглядит просто потрясающе, а также поздравляют ее с 8 марта:

"Вы прелесть! Леся, обожаю Вас!", "С праздником! Тепла и улыбок", "Красотка", "Лесь, это в цветочном? С праздником".

Напомним:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, Никитюк в мини-юбке показала редкое фото с мамой. Она трогательно поздравила самого близкого человека с днем рождения и показала, какой образ выбрала для особенного дня.