Никитюк в мини-юбке показала редкое фото с мамой

Украинская телеведущая Леся Никитюк трогательно поздравила свою маму с днем рождения и показала, какой образ выбрала для особенного дня.

На своей странице в Instagram Никитюк опубликовала редкое фото, где она позирует возле мамы. Для празднования дня рождения ведущая выбрала довольно откровенный наряд: мини-юбку и удлиненный пиджак насыщенного зеленого цвета. А вот мама Леси позировала в кадре в элегантном платье темно-синего цвета.

"Мама Кэт, бесконечно благодарна Богу, что ты моя мама! С Днем рождения!" – подписала снимок артистка.

Пользователи сети также присоединились к поздравлениям мамы ведущей и оставили в комментариях много приятных слов. Также поклонники отметили, что Никитюк очень похожа на свою маму.

"Две красавицы", "Дочь в мать, прекрасны! С Днем Рождения!", "Очень похожи", – писали фанаты под снимком.

Напомним:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк показала свой "лук дня" в обтягивающих лосинах. Телеведущая позировала на камеру перед зеркалом в топе черного цвета на тонких бретельках. На низ Никитюк надела лосины с модным принтом.