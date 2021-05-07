Никитюк улетела на девичник в Турцию и поделилась яркими фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась в Турцию отмечать девичник со своими близкими подругами. Так, она поделилась солнечными фото, а также записала десятки stories.

На своей странице в Instagram звезда подробно рассказывала, как проходит празднование, записывая все новые видео с разных локаций (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Сначала девушки веселились в самолете: на каждой из них была фата, они пели песни, кушали и просто шутили.

"Ребята, я никому не говорила, но я улетела в Турцию на девичник. Будет очень весело", – произнесла Леся.

Затем телеведущая показала номер, в котором она поселилась. А вечером продемонстрировала огромное разнообразие коктейлей, которые были заказаны в баре.

Кроме того, Никитюк опубликовала кадры, на которых загорала в стильном бикини. Рядом с ней в этот момент нежился пушистый кот.

"Классно здесь", – лаконично подписала фото звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередными сексуальными снимками. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем наряде.