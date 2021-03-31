Никитюк удивила фанатов кардинальной сменой имиджа. Фото

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников новым имиджем – она обрезала длинные волосы.

Знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала несколько соответствующих stories. Она позировала новой стрижкой, а также показала, скольких волос лишилась (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Спасибо, Миша! Я отращивала волосы на протяжении двух лет, чтобы ты мне их так быстро обрезал. Теперь буду отращивать заново…", – сказала телеведущая.

Никитюк позировала с новой прической. instagram.com/stories/lesia_nikituk

Никитюк обрезала волосы. instagram.com/stories/lesia_nikituk

Никитюк показала новую стрижку. instagram.com/stories/lesia_nikituk

Никитюк показала, скольких волос лишилась. instagram.com/stories/lesia_nikituk

Коротко о знаменитости:

В 2012 году Леся Никитюк стала ведущей популярного тревел-проекта о путешествиях "Орел и решка", заменив Жанну Бадоеву. Она вела программу с телеведущим Андреем Бедняковым. А в следующем году стартовало ее авторское шоу о мире шоу-бизнеса – "Леся-ЗдЄся".

В 2015 году снимали 10-й юбилейный сезон "Орел и решка", где звезда принимала участие вместе с другими своими коллегами по шоу.

В 2015 телеведущая снялась в клипе украинской певицы Светланы Лободы на песню "Пора домой". А в этом году появилась в новой видеоработе Насти Каменских на песню "Девочки рулят".

Как сообщал OBOZREVATEL, Каминская удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Она поделилась черно-белым снимком, на котором появилась с челкой и короткими волосами.