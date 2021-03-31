Нікітюк здивувала фанатів кардинальною зміною іміджу. Фото

Любов Блажко Люди 19:35, 31.03.2021 Оновлено: 19:43, 31.03.2021

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала шанувальників новим іміджем – вона обрізала довге волосся.

Знаменитість на своїй сторінці в Instagram опублікувала кілька відповідних stories. Вона позувала з новою стрижкою, а також показала, якої довжини позбулася (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Дякую, Мішо! Я відрощувала волосся протягом двох років, щоб ти мені його так швидко обрізав. Тепер буду відрощувати заново..." – сказала телеведуча.

Нікітюк позувала з новою зачіскою.
instagram.com/stories/lesia_nikituk
Нікітюк обрізала волосся.
instagram.com/stories/lesia_nikituk
Нікітюк показала нову стрижку.
instagram.com/stories/lesia_nikituk
Нікітюк показала, скільки волосся обрізала
instagram.com/stories/lesia_nikituk

Коротко про знаменитість:

У 2012 році Леся Нікітюк стала ведучою популярного тревел-проєкту про подорожі "Орел і решка", замінивши Жанну Бадоєву. Вона вела програму з телеведучим Андрієм Бедняковим. А наступного року стартувало її авторське шоу про світ шоу-бізнесу – "Леся-ЗдЄся".

У 2015 році знімали 10-й ювілейний сезон "Орел і решка", де зірка брала участь разом з іншими своїми колегами по шоу.

У 2015-му телеведуча знялася в кліпі української співачки Світлани Лободи на пісню "Пора домой". А в цьому році з'явилася в новій відеороботі Насті Каменських на пісню "Девочки рулят".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Камінська здивувала шанувальників кардинальною зміною іміджу. Вона поділилася чорно-білим знімком, на якому з'явилася з чубчиком і коротким волоссям.

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