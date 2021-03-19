Никитюк рассказала о казусе на съемках нового клипа Каменских

Украинская телеведущая Леся Никитюк призналась, что во время съемок клипа Насти Каменских на песню "Девочки рулят" ей было тяжело танцевать в туфлях с 20-сантиметровой шпилькой.

По словам знаменитости, казус – это уже вторая ее фамилия. Соответствующее заявление звезда сделала в интервью программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ну поставили меня на эти шпильки 20-сантиметровые и говорят: "Танцуй". Но я босяком иногда не могу танцевать, а тут в такой обуви", – сказала Никитюк.

Телеведущая добавила, что ей было очень тяжело на душе, потому что она не хотела опозорить Каменских.

Напомним, украинская певица и актриса Даша Астафьева повздорила с популярной телеведущей Лесей Никитюк из-за того, что они не смогли поделить между собой косметику. Конфликт произошел также во время съемок клипа Каменских.

Леся Никитюк – это украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Ранее Никитюк с помощью фотошопа решила сделать из себя "Ким Кардашьян". Телеведущая позировала на Мальдивах в раздельном купальнике.

Также Никитюк сравнила свои длинные волосы с гривой лошади. Она сделала коллаж из фото, на котором показалась в купальнике, и где ее волосы развивает ветер. А на другом снимке появилась белая лошадь, гриву которой также раздувает.

Кроме того, телеведущая показывала снимок, на котором продемонстрировала свою "косолапость".

Как сообщал OBOZREVATEL, Леся Никитюк поделилась с поклонниками видео, на котором спародировала и повторила известный мем певицы Тины Кароль. Так, знаменитость произнесла популярную фразу артистки.