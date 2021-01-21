Никитюк призналась в поцелуе с Поляковой в засос

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, что однажды популярная певица Оля Полякова поцеловала ее в засос. Это произошло на дне рождении знаменитости.

Такими подробностями ведущая поделилась в интервью YouTube-программе "В гостях у Гордона". По ее словам, это было нежно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, журналист задал вопрос Никитюк: "Зачем вы целовались в губы с Поляковой?", на что та ответила, что артистка поцеловала ее в засос.

Она сообщила, что это произошло, когда певица заехала на день рождения ведущей, чтобы поздравить ее.

"Приехала всей семьей. Я говорю: "Ну, места ж дорогие в ресторане, чего ты не сказала?" – пошутила Никитюк.

Кроме того, знаменитость добавила, что Полякова – одна из немногих людей, которая не лицемерит, а также она хорошая хозяйка и большая молодец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, что ее участие в популярном шоу "Рассмеши комика" стало путевкой в жизнь и помогло ей в карьере.