Никитюк позировала в "зацелованных" колготках и коротких шортах. Фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала весенний образ, дополнив его колготками с необычным принтом.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала несколько фото, на которых предстала в колготках с ярко-красными губами. Заметный рисунок можно увидеть чуть выше колена на роскошных длинных ногах. Свой образ знаменитость дополнила белой рубашкой-туникой, пиджаком молочного цвета и коричневыми короткими шортами. На ногах у нее были высокие резиновые сапоги цвета хаки (кадры можно посмотреть ниже).

"Мой образ сегодня", – лаконично подписала фотографии звезда.

Фанаты в комментариях пишут, что новый наряд Лесе очень идет, добавляя, что она выглядит сногсшибательно:

"Как всегда нереальная", "Шикарные ноги!", "Вау! Какая же ты нереально красивая", "Класс, вот это образ…", "Цвет помады прикольный".

Напомним, в 2012 году Леся Никитюк стала ведущей популярного тревел-проекта о путешествиях "Орел и решка", заменив Жанну Бадоеву. Она вела программу с телеведущим Андреем Бедняковым. А в следующем году стартовало ее авторское шоу о мире шоу-бизнеса – "Леся-ЗдЄся".

Как сообщал OBOZREVATEL, Никитюк в кожаных штанах устроила фотосессию на диване. Она позировала в черном спортивном топе, обтягивающих штанах и с полотенцем на голове. Также на ней были массивные серьги в виде колец.