Никитюк в коротком топе и кожаных штанах устроила фотосессию на диване

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала откровенный образ в соблазнительном топе.

На своей странице в Instagram она выложила соответствующий снимок. Так, знаменитость позировала в кожаных обтягивающих штанах, черном спортивном топе и с полотенцем на голове. Также на ней были массивные серьги в виде колец. Свой образ телеведущая дополнила выразительным макияжем глаз с использованием матовой помады (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Немного дерзости…А то что-то я в последнее время очень хорошая и светлая девочка в Instagram", – подписала звезда свежую публикацию.

Фанаты в комментариях отметили, что Леся и в реальной жизни, и в социальных сетях всегда выглядит замечательно:

"Как всегда огонь!", "Фото все равно получилось милым и светлым", "Один твой взгляд убивает подписчиков наповал", "Лесь, ты всегда выглядишь красиво!".

Напомним, в 2012 году Леся Никитюк стала ведущей популярного тревел-проекта о путешествиях "Орел и решка", заменив Жанну Бадоеву. Она вела программу с телеведущим Андреем Бедняковым. А в следующем году стартовало ее авторское шоу о мире шоу-бизнеса – "Леся-ЗдЄся".

Как сообщал OBOZREVATEL, Никитюк похвасталась весенними подарками. Она выложила фотографию, на которой позировала в белой мужской рубашке среди множества роскошных роз и тюльпанов. Свой образ знаменитость дополнила выразительным макияжем, распущенными волосами и аккуратной подвеской на шее.