Никитюк поразила сеть своими архивными фото и показала мамино платье, которое она перешила для телевидения

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк решила поностальгировать и показать фанам свои архивные фото, сделанные в далеком детстве или во время съемок проекта "Орел и Решка". На одном из кадров шестилетняя Леся стоит в летнем сарафане рядом с мамой и папой. Екатерина Петровна на снимке позирует в роскошном платье, с которым, как оказалось, связана телевизионная карьера звезды.

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Как оказалось, 27 лет спустя в этом же платье Никитюк вела программу "Хто зверху?" В InstaStories она показала, как осовременила наряд.

"Хмельницкий, 1994 год. Ровно через 27 лет я перешью мамино платье и буду вести в нем шоу "Хто зверху", – подписала ведущая.

Она сделала платье короче, чтобы открыть свои длинные и стройные ноги. А вот верх остался нетронутым – глубокое декольте на запах и рукава-фонарики отлично вписались в гардероб звездной модницы.

Также Никитюк продемонстрировала поклонникам свое фото в паспорте, сделанное 10 лет назад.

"Мое фото в паспорте в 25", – подписала Леся Ивановна, которая практически не изменилась с того времени.

Нашла знаменитость и старое фото своего покойного пса Гашика. Она поделилась душещипательной историей о том, как не смогла попрощаться с любимцем из-за работы.

"2014 год. Гашик умер, так и не дождался меня из кругосветного путешествия. У него был порок сердечка. Программы этого сезона я ненавижу... потому что они отняли у меня время, которое я могла потратить на друга", – рассказала Никитюк.

Ранее OBOZREVATEL писал, что свои архивные фото также показала певица Джамала. Она вспомнила, как в 14 лет работала официанткой в Крыму.

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