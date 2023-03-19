Никитюк поразила историей многодетной семьи из Херсона, которая останавливалась у нее в Хмельницком: они добирались почти две недели

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк в первые дни полномасштабного вторжения организовала у себя дома в родном Хмельницком, который стал транзитной зоной для внутренних переселенцев, шелтер. За последний год там нашли для себя приют больше трех тысяч человек и около сотни животных. Знаменитость узнавала истории каждой семьи, но одна из них ей запомнилась больше всего.

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Это история многодетной семьи из Херсона, которая добиралась в Хмельницкий около двух недель на своей старой машине. Подробнее Никитюк поделилась в программе "Тихий вечір з Оленою Кравець" на телеканале "ДОМ".

"Помню семью из Херсона. У них был автомобиль, но он два года как не ездил, в нем стояли вазоны – люди там лук растили. Пришла война, и он каким-то образом завелся, где-то они подлатали его. Посадили в этот автомобиль пятерых детей, ехали 10-15 дней, по дороге кошка рожала котят... Таких историй очень много", – поделилась Никитюк.

Но это не единственная история из Херсона, которая врезалась в память ведущей. Уже после освобождения города она приехала туда для съемок авторского проекта "Ле Маршрутка". Люди, которые пережили оккупацию, а вместе с тем и личную трансформацию, вызывали у Никитюк как восторг, так и слезы.

"Мы в Херсоне общались с нашим коллегой – это стендапер, парень, с которым я последний раз виделись, наверное, в 2012 году. И вот я встречаюсь с ним, он просидел всю оккупацию, его пытали оккупанты. И он сам по национальности азербайджанец. Он родился в Украине и он разговаривает на украинском, но по папе он азербайджанец. И после того, как он рассказал мне свою историю, у него был стендап, мы остались, он выходит на сцену и говорит: "До 24 февраля, когда мне говорили, что я "не русский", я обижался". И все. У меня слезы градом. Уметь переключиться, уметь выжить, найти силы во время этих жутких пыток... Суметь чувством юмора себя исцелить", – поделилась шоувумен.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Никитюк поделилась печальной историей о своей подруге, жених которой погиб на войне. 22 января защитник сделал своей любимой предложение, а уже через два дня был убит оккупантами в бою за независимость Украины.

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