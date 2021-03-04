Никитин объяснил, почему через 15 лет карьеры распалась группа "НеАнгелы"

Известный украинский продюсер Юрий Никитин объяснил, что группа "НеАнгелы" распалась из-за того, что обеим солисткам пришло время строить сольную карьеру.

Об этом он заявил в своем комментарии для ТСН. Никитин добавил, решение не было спонтанным – впервые об этом они начали говорить еще полгода назад. Кроме того, продюсер сказал, что дальнейшую творческую деятельность артистки продолжат уже без его участия.

"Основной момент в том, что девушки все это время растут, они не стоят на месте. Начало сольных карьер – это неизбежность, и я это понимаю и принимаю. Поэтому их переход из дуэтного формата в формат сольных карьер – абсолютно закономерная история.

Плюс, с течением времени у Вики и Славы довольно непростые отношения внутри и это тоже один из факторов, который влияет на дальнейшее развитие коллектива", – поделился Юрий.

Женский дуэт "НеАнгелы" перестает существовать в публичной плоскости. Однако певицы продолжат выступать на закрытых мероприятиях в прежнем составе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Каминская назвала причину распада группы "НеАнгелы". Она заявила, что коллектив распался из-за того, что ей с ее коллегой Викторией Смеюхой "стало тесно на сцене". По словам знаменитости, это было совместное решение.