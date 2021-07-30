NIKITA LOMAKIN разыскивает Олега Винника: названа причина

За молодым исполнителем NIKITA LOMAKIN начали слежку поклонницы Олега Винника. Такая активность мешает его частной жизни.

Об этом Никита с 29 июля пишет в своей ленте и сториз Instagram. Ранее, по его словам, он уже видел этих женщин под зданием телеканала М1. Как раз в то время Винник был ведущим хит-парада.

Сперва Никита воспринял это как фанатскую любовь… Но позже "волчицы" выследили, где живет сам Ломакин – и теперь следят за ним, думая, что он поможет им выйти на связь с кумиром.

На сегодня NIKITA LOMAKIN уже не настроен решить ситуацию мирно и мягко. Потому что постоянная слежка под его домом очень мешает и ему, и его близким. Так же поступают и угрозы в адрес консьержки.

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Подписчики Никиты объединились – и отмечают в комментариях и репостах сториз страницу Винника.