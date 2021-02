Никита Ломакин и Мишель Андраде: история любви участника "Голос країни-11"

Во втором выпуске "Голосу країни-11" зрители увидели среди участников популярного украинского артиста – Никиту Ломакина. За кулисами шоу он рассказал, что до сих пор переживает тяжелое расставание с певицей Мишель Андраде, с которой они встречались пять лет.

В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить невероятную историю любви Никиты и Мишель: начиная от их знакомства до расставания. Также предлагаем увидеть фото пары (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Андраде и Ломакин познакомились в 2013 году на "Х-факторе", когда были еще подростками. Тогда юной певице нравился другой парень, но он на свидание не пришел. Никита поддержал свою подругу Мишель в тот момент, а потом их дружба переросла в отношения.

В одном из интервью Мишель, вспоминая об отношениях с Никитой, назвала их "красивым периодом" в ее жизни. Однако роман Андраде и Ломакина закончился три года назад. Причиной расставания стала чрезмерная ревность артистки, которая то и дело приводила к скандалам.

"Три года мы уже не вместе. Мы начали отношения, когда мне было 17 лет и встречались пять лет. Мы были очень молоды, зелены, ничего не знали. Но благодаря Никите я многое узнала", – рассказала Андраде.

Поставил точку в отношениях именно Никита, ведь для него они были сложными. Несмотря на это Ломакин и Андраде до сих пор дружат.

К слову, сейчас сердце Мишель Андраде занято другим молодым человеком, личность которого она не афиширует, но говорит, что он для нее сейчас самый близкий друг. А у Никиты Ломакина после разрыва с певицей так и не появилось постоянной девушки.

