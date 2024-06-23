'Никаким образом'. Телеведущий Андрей Джеджула рассказал, почему не общается с падчерицей – женой одного из самых дорогих футболистов

Телеведущий Андрей Джеджула рассказал, общается ли с бывшей падчерицей, дочерью блогерши Юлии Реус, с которой пребывал несколько лет в браке. Ангелина недавно вышла замуж за известного футболиста, защитника сборной Украины Илью Забарного.

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В интервью OBOZ.UA шоумен рассказал, почему не поддерживает контакты с бывшей родственницей. А также вспомнил их конфликты из прошлого.

Защитник сборной Украины и игрок английского Борнмута Илья Забарный осенью прошлого года женился на своей девушке Ангелине, с которой учился в одном классе в одной из киевских школ. Она была падчерицей украинского ведущего Андрея Джеджулы, который в свое время был женат с мамой Ангелины. С Юлией Реус телеведущий имеет 3-летнюю общую дочь Аделину.

"Нет, никоим образом, – отвечает телеведущий на вопрос, общается ли с бывшей падчерицей. – В свое время они с мамой жили на Соломенке, она ходила там в школу. А потом я устроил ее в школу, куда очень тяжело попасть, но она размещалась прямо возле дома, где мы уже жили вместе. Ангелина на меня очень обижалась, мол, там остались все ее друзья. Но именно в этой школе она познакомилась с Ильей Забарным. Они с 15 или 16 лет стали встречаться".

Илья Забарный находится в отношениях со своей избранницей с 2018 года. Зимой 2023 футболист перешел из киевского "Динамо" в английский "Борнмут" – это был самый дорогой трансфер киевского клуба в истории. А уже осенью официально женился на Ангелине. Девушка – выпускница КНУ им. Тараса Шевченко в институте филологии, где изучала английский, французский и испанский языки.

Полное интервью с телеведущим Андреем Джеджулой читайте на OBOZ.UA здесь.

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