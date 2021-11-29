Невестка Кернеса назвала украинцев 'дебилоидами' после громкого скандала с Yaro

Невестка умершего экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова назвала политику украинских магазинов "дебилоидной", а ее сторонников "крикливым и обозленным меньшинством". Это связано со скандалом, который возник в октябре, когда девушка опубликовала украинофобский анекдот под своим фото на фоне Кремля.

Тогда отечественные супермаркеты отказались от сотрудничества с ТМ Yaro, владелицей которой является Привалова. В частности, ее натуральные кондитерские изделия отказались продавать в Сильпо. В своих Instagram-сторис, спустя месяц после инцидента, Юлия прокомментировала свое отношение к сети магазинов.

"Это дебилоидная политика радикально настроенного меньшинства, которое очень крикливое, обозленное, ведомое, управляемое... Они возомнили, что могут разрушать и уничтожать не только бизнесы других людей, но и самых людей", – написала предпринимательница.

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Она также написала, что ситуация сломала ее дух и дело всей жизни, а "виновникам" посоветовала "лечиться, развиваться и ровняться на сограждан, которые, в отличии от них, являются патриотами не на словах".

Юлия убеждена, что ее оппонентам важно закрыть бизнес Yaro, а саму девушку довести до слез.

"Им нужно, чтобы я ревела, желательно в вышиванке и с венком на голове, разговаривая на украинском языке в поле с "чорнобривцями" и под песню Бандеры, но простите, кого разочаровала", – сообщила Привалова.

Бизнесвумен также подчеркнула, что она не потеряла свою клиентуру, поскольку потребители, которые выбирали сладости от ТМ Yaro продолжают делать это и сейчас.

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