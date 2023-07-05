Лидер группы 'Без Обмежень' попал в больницу и испугал фанов фото с капельницей: что произошло

Фронтмен известной украинской рок-группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец попал в больницу, откуда обратился к фанатам, показав фото под капельницей. Из-за этих обстоятельств коллективу пришлось перенести некоторые свои концерты.

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Танчинец сообщил о проблемах с позвоночником, которые не позволяют ему нормально двигаться. О своем самочувствии артист рассказал на личной странице в Instagram.

Исполнитель успокоил фанатов тем, что с его спиной не произошло ничего критического. Впрочем, двигаться и выступать артисту стало нелегко, поэтому пришлось взять больничную паузу.

"Мой позвоночник , вернее его поясничный отдел, сказал "хватит" и ушел отдыхать. Ничего серьезного, но нормально двигаться и работать стало уже совсем тяжело", – рассказал рокер.

Так, группе пришлось перенести некоторые концерты. В частности, выступления в Запорожье, Кривом Роге, Днепре и Александрии, запланированные на июль, состояться уже в августе.

Поклонники обеспокоились состоянием кумира и принялись желать ему скорейшего восстановления.

"Поправляйтесь, и не запускайте! Позвоночник это опора всего!", "Поправляйтесь, пожалуйста! Нам без Вас уже никак!", "Быстрого исцеления! Имею очень большой опыт этого... И, к сожалению, классическое лечение по протоколам не лечит эту проблему, а даже наоборот... Поэтому еще больше волнуюсь за вас, посмотрев на эту фотографию", "Поправляйтесь! Организм иногда просит времени для себя", "Береги себя", ––оставляют комментаторы под фото.

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