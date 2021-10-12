'Нет права на ошибку': участник 'Холостячки-2' рассказал о закулисье шоу

Участник романтического реалити-шоу "Холостячка 2" Роман Васильев, который предстал в первом выпуске перед главной героиней проекта Златой Огневич на белом коне, признался, как готовился к свиданию. А также раскрыл секреты закулисья шоу.

В интервью 24 каналу, Роман рассказал, что при подготовке к первой встрече со Златой испытывал волнения и ощущение спокойствия одновременно. "Не каждый день приезжаю на свидание на коне и под прицелом телекамер. Хотелось дольше пообщаться со Златой, поскольку первое впечатление очень важно", – признался Роман.

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Он отметил, что сложно реализовывать задуманное, когда вокруг камеры и съемочная группа.

"Поскольку формат проекта – реалити, то нет права на ошибку, все снимают одним кадром", – рассказывает Роман.

По его словам, впервые, когда он увидел Злату Огневич, ее образ певицы поменялся на образ красивой и привлекательной женщины. Роман заявил, что для него важно было, чтобы пролетела искра, что и произошло.

Говоря об атмосфере, которая царит в доме участников, Роман признался, что все мужчины ведут себя адекватно.

"В нашем сезоне поистине удивительный состав мужчин. Все образованные, успешные и самодостаточные", – отметил Васильев.

Также холостяк сказал, что ему приходиться мириться с правилами проекта, хоть для него это сложно.

"Важно понимание того, что все зависит от каждого участника и его проявлений. А Злата сама будет делать выбор и выберет то, что ей откликается", – рассказывает Роман.

Кроме того, он объяснил, кто помогает в организации свиданий, поскольку на время проекта мобильные телефоны и социальные сети запрещены.

"Во время организации свиданий помогают ведущий Григорий Решетник и команда проекта. Идеи всех свиданий принадлежат только участникам", – сказал Васильев.

Роман признался, что у участников есть возможность пообщаться со Златой перед церемонией роз. Во времени мужчин не ограничивают, однако оно не безгранично. По его словам, самая длинная церемония роз была на первой вечеринке из-за большого количества участников. С каждым разом, она все быстрее и быстрее проходит.

В конце интервью Роман отметил, что он поддерживает отношения с некоторыми участниками проекта, однако пока дружбой не называет их общение.

"Со многими мужчинами я поддерживаю общение после проекта, посещаю мероприятия. Дружба проверится временем", – подытожил Роман Васильев.

Коротко про шоу:

"Холостячка" – украинское реалити-шоу свиданий. Впервые вышло на украинском телеканале "СТБ" в октябре 2020 года. Шоу является спин-оффом мужской версии "Холостяк", который в свою очередь является украинский адаптацией американского проекта "The Bachelor" .

Во втором сезоне главной героиней стала певица и телеведущая Злата Огневич. Уже в эту пятницу, 15 октября, состоится 5 выпуск релити-шоу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что участник шоу "Холостячка 2" бизнесмен Андрей Задворный резко пошутил на свидании со Златой Огневич. Во время экстремальных катаний на мотоциклах у Златы не все получалось, и она начала шутя капризничать, после чего Андрей и назвал ее курицей.