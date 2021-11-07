'Никогда не пела до этого': Лилия Ребрик рассказала об участии в шоу 'Маска'. Эксклюзив

Во время третьего выпуска гипершоу "Маска" зрители навсегда попрощались с элегантной и изысканной Феей, за маской которой скрывалась украинская актриса и ведущая – Лилия Ребрик. Известная блондинка сожалеет, что не успела исполнить еще одну песню.

Вокальное сражение для артистки в новинку, ведь раньше она стеснялась петь даже в караоке. За кулисами новоиспеченная певица рассказала OBOZREVATEL о том, как согласилась на эту авантюру и знали ли ее близкие об участии в проекте.

– Лиля, как вы восприняли предложение поучаствовать в "Маске"?

– Это моя профессия. К новым предложениям я всегда отношусь открыто и стараюсь как можно лучше погрузиться в процесс. Если за что-то берусь, то буду делать это максимально преданно. Признаюсь, мне это было не так просто, потому что я никогда не пела. Когда-то участвовала в танцевальном проекте, и там, по крайней мере, понимала, что раньше занималась гимнастикой, тело у меня подготовлено. А в "Маске" внутренняя борьба – мой перфекционизм и любопытство. Надо было попытаться одолеть себя. Я никогда не пою даже в караоке, несмотря на то, что я актриса, и в профессии иногда нужно это делать. Но честно, не очень этого люблю, потому что не умею делать отменно. Но на эту авантюру согласилась с удовольствием. Чрезвычайно благодарна "Маске" за такие новые эмоции.

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– Кроме вокальной составляющей, с какой еще сложностью столкнулись во время участия в шоу?

– Для меня лично сложнее всего было сдерживать свою энергию, которую я привыкла излучать. Потому что маска достаточно холодная, крылья тяжелые, они весят 10 кг. Двигаться в них почти невозможно, как минимум ты можешь кого-то ими забить. С открытым лицом ты будто и можешь двигаться, а когда одеваешь эту маску, которая имеет совершенно маленькие щелочки, то почти ничего не видишь, обзора нет никакого. Порой я даже не понимала, где стоит ведущий Владимир Остапчук. Помню, когда впервые попробовала на репетиции просто пройтись – крылья тащили назад, маска полностью перекрывала горизонт. У меня хороший вестибулярный аппарат, но в костюме Феи ориентироваться в пространстве нереально сложно.

– Удалось ли скрыть от родных ваше участие в "Маске"?

– Муж знал, потому что у нас такие отношения, что мы не могли иначе. Даже когда я подписывала контракт, сказала, что не смогу идти допоздна на работу и чтобы Андрей не знал, где я. Мы с мужем даже раз сели и начали обсуждать: "Ну что, старшенькой Диане будем говорить?" Он отвечает: "Нет, никому". Дети не знали, и это очень сложно, потому что Диана очень любознательна. Однажды я принесла домой пакетик, на котором было написано "Фея". Подумала: "Боже, сейчас она начнет спрашивать", поэтому быстро это вырезала, чтобы она не увидела. То есть, это такие постоянные конспирации, чтобы никто ничего не услышал и не увидел. В этом, по моему мнению, и фишка проекта – сохранять эту таинственность даже не потому, что ты подписал контракт, а потому что тебе самому интересно.

– Коллеги из "Ранку з Україною" выходит тоже ничего не знали?

– Нет. Простите меня, я не имела права сказать никому. Даже руководитель проекта не знала, я ходила и колебалась, правильно ли это. Думала – возможно, надо сказать, но решила – пусть пока я здесь, а там будет видно. Пусть всем будет сюрпризом. В первом сезоне к нам в "Ранок з Україною" приходили все звезды, которых раскрыли накануне, сидели на диване и рассказывали, что и как. Очень хочется, чтобы это была моя эфирная неделя, я уже сидела на диване и рассказывала о своем участии (улыбается).

– Тем не менее, один из звездных детективов DZIDZIO сразу вас узнал.

– Он лайкает все мои публикации. Возможно, потому, что следит за моей жизнью, и узнал. Это круто и очень приятно.

– У детективов еще были такие варианты, как Лилия Подкопаева, Анна Ризадинова, Анна Бессонова. То есть это все гимнастки, и вы тоже долго занимались художественной гимнастикой. Когда на сцене слышали такие предположения, что-то внутри екнуло?

– Бывших гимнасток не бывает. Хотя я занималась на уровне черновицкой областной школы, но спорт во мне есть, и я не скрываю этого. Кто следит за мной в Instagram, знает, что я со спортом на ты и очень к себе требовательна. Сажусь на шпагат, но здесь этого не делала, чтобы не раскрыть себя. Но все равно, пожалуй, энергетика или телосложение выдают меня.

– Дальше хотелось идти? Готовили еще песни?

– Была еще одна зарисовка на песню "In" – Grid. Жалею, что не спела на французском, потому что очень люблю этот язык. Можно было еще исполнить эту композицию и выбывать (смеется). Но мы попытались ее записать и, если мне сбросят эту песню, возможно, мы с Андреем станцуем под нее. Все же у нас в декабре 10 лет свадьбы, может сделаем всем такой подарок.

OBOZREVATEL писал, как прошел третий выпуск музыкального шоу "Маска" и между кем зрителям пришлось выбирать на финальном голосовании.