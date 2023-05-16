'Неприятная провокация': представители гостиницы, где украинцы застали путинистку Бузову, вступились за россиянку

Менеджер отеля в Цюрихе, Швейцария, прокомментировал скандал в фойе, где украинцы упрекнули пропутинскую певицу Олю Бузову за поддержку геноцида. Он неожиданно вступился за россиянку и назвал действия украинских туристов "неприятной провокацией".

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Менеджер также поспешил заверить росСМИ, что украинцы не были постояльцами гостиницы. Комментарий опубликовали на одном из пропагандистских сайтов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Это была провокация. Человек, снимавший видео, не наш гость. Для нас это был очень неприятный инцидент", – оправдались в отеле.

Отреагировал на вопросы украинцев и менеджер путинистки, который посетовал, что вопросы незнакомцев "напугали" гостей. По мнению россиянина, пребывание в одном помещении с человеком, одобряющим террористические ракетные удары, оккупацию, изнасилование, мародерство и убийства не вызвало у постояльцев опасения.

Напомним, что инцидент в Цюрихе произошел неделю назад. Украинцы в Швейцарии случайно встретили Ольгу Бузову, поддерживающую террористическую политику Кремля. Они успели снять на видео, как артистка трусливо убегает от вопросов о войне.

Как известно, россиянка неоднократно демонстрировала свою приверженность путинскому режиму. В конце октября 2022 года она неожиданно приехала в оккупированный Донецк, якобы в рамках гуманитарной миссии. На камеру звезда выдала, что помогает оккупантам.

Как писал OBOZREVATEL, Бузова – настоящее сокровище для пропагандистов. В одном из своих треков она пожаловалась на разбитое сердце из-за мужчины, который якобы сбежал от нее в Грузию из-за санкций, тем самым высмеяв их.