Некоторых больше не узнать: как изменились модели, которые покорили мир своей красотой. Фото тогда и сейчас

Некоторые всемирно известные модели, покорившие мир своей красотой много лет назад, остались такими же с эффектными, но удалось сохранить привлекательные черты не всем. Встретив их на улицах или увидев на фото, многих звезд можно не узнать.

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Изменение веса, возрастные морщины и другие последствия старения отразились на их лицах. OBOZREVATEL покажет, как выглядят сейчас популярные модели (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кристи Терлингтон

Американская топ-модель в 90-х покоряла не только подиумы, но и мужские сердца. Эффектная брюнетка с правильными и мягкими чертами была частой гостьей на фотосессиях, но впоследствии окончила карьеру. В 2019 году 54-летняя знаменитость в последний раз появилась на показе.

Изабелла Росселлинни

Итальянская модель, много лет назад поражавшая своей нетипичной внешностью и смелыми прическами, попробовала свои силы в кино, когда ей надоело позировать перед камерой. Сейчас итальянке 71 год, но ее все так же часто приглашают на разные светские события.

Кэроль Альт

Американская модель Кэрол Альт в 62 года выглядит эффектно и часто позирует на красных дорожках. Ей удалось сохранить красоту и острые черты лица, поэтому нередко звезду охотно приглашают на фотосессии и сейчас.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменилась главная героиня "Спасателей Малибу", связавшая свою жизнь с наркотиками. Ей пришлось закончить карьеру.

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