'Не знаю, увижусь ли с ним когда-нибудь': MamaRika рассказала об отношениях с отцом, который живет в России. Видео

Украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) призналась, что ее отец уже долгое время живет в России. Артистка крайне редко поддерживает с ним связь и никогда не обсуждает ситуацию, которая произошла в нашей стране. Она утверждает, что не знает, встретится ли с ним когда-нибудь, ведь после нападения РФ, поездка в страну-агрессор – табу.

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О своих отношениях с близким человеком Кочетова рассказала в интервью Славе Демину. По словам звезды, отец волнуется за нее и внука во время обстрелов и адекватен настолько, насколько это возможно для человека, проживающего в Российской Федерации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня прекрасный отец, мы общаемся. Очень редко, но общаемся. У меня один отец, и я принимаю его таким, какой он есть. У нас все окей. Просто у меня специфическая история, мы не видимся годами по очевидным причинам. Мы в разных мирах живем, вот и все. Я не знаю, увижусь ли вообще когда-нибудь с ним, учитывая ситуацию. Он в России. Он просто живет там, и этим все сказано. Он уже престарелый дедушка", – поделилась MamaRika.

Анастасия подчеркнула – папа уважает ее просьбу не говорить о войне и чаще всего просит по видеосвязи показать внука Давида. Родители знаменитости давно разведены. Как сама намекнула селебрити, им было не по пути, ведь ее мама – европейская современная женщина.

"Он в адеквате настолько, насколько может быть человек, который всю жизнь прожил там. Мы эти темы никогда не поднимаем. Как-то он пробовал, но я сказала, что мы либо общаемся о нас, либо не общаемся вообще. У нас очень разграниченные правильные отношения, крайне редкое общение с целью показать внука. Внук – это его любовь. Не знаю, когда мы увидимся, потому что я туда не поеду. Возможно, на нейтральной территории. Мама с ним не общается", – резюмировала Кочетова.

Недавно OBOZREVATEL писал, что MamaRika раскритиковала Таисию Повалий за поступок на "Фабрике звезд". Предательница унижала украинских артистов на конкурсе и защищала российских певцов. Чтобы узнать все детали – переходите по ссылке.

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